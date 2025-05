Chuvas: Apac emite alerta laranja para três regiões

Apac divulgou a previsão no final d atarde desta terça (20) (Foto: Arquivo/DP Foto)

A partir da noite desta terça-feira (20), Pernambuco entra em estado de atenção devido à previsão de pancadas de chuva com intensidade moderada a forte em diversas regiões do estado. O alerta laranja foi emitido pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC) por meio de um Aviso Meteorológico com validade até a manhã da quarta-feira (21).



De acordo com a Apac, o sistema deve se estender ainda para a Mata Sul e com menor intensidade para o Sertão Pernambucano.

No alerta laranja são esperadas chuvas mais significativas, de intensidade moderada a forte, com potencial de ultrapassar os 50 mm. Com risco moderado a alto de ocorrência de um sistema severo em algumas áreas e de forma mais isolada em outras regiões.

Diante do cenário previsto, a Defesa Civil orienta a população das áreas afetadas a redobrar os cuidados, especialmente em regiões de risco, como encostas e áreas sujeitas a alagamentos. Em caso de necessidade, os moradores devem acionar os órgãos competentes e evitar deslocamentos desnecessários durante os períodos de maior intensidade das chuvas.

De acordo com os dados atualizados às 9h45 pela Apac, a previsão indica continuidade de chuvas moderadas em algumas regiões até a próxima sexta-feira (23), com tendência de redução a partir do fim de semana.

Para esta quarta-feira (21), as regiões da Mata Norte, Metropolitana, Mata Sul e Agreste devem registrar chuvas de intensidade moderada, o que representa volumes entre 30 e 50 mm, segundo a escala da própria APAC. Já o Sertão de Pernambuco e o Sertão do São Francisco terão precipitações fracas a moderadas.

Na quinta (22) e sexta-feira (23), a previsão mostra uma diminuição gradual nas chuvas. As regiões litorâneas ainda devem registrar precipitações entre fracas e moderadas, enquanto o Sertão já passa a apresentar apenas chuvas fracas ou ausência de precipitação.

No sábado (24), a tendência de diminuição se confirma. Apenas a Mata Sul ainda apresenta possibilidade de chuva fraca a moderada, enquanto nas demais regiões as precipitações serão fracas ou inexistentes.