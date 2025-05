Apac faz alerta de chuvas moderadas e até fortes em 3 regiões; confira

Chuva provocou transtornos(Nivaldo Fran/DP)

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) divulgou, no início da manhã desta terça (20), um novo alerta de chuvas.

Se3gubdo a Apac, haverá pancadas de chuvas moderadas e "pontualmente" fortes no Grande Recife e na Zona da Mata Norte e Sul.



Esse é o aviso número 46/2025, que vale até esta terça.

"O canal de umidade ainda favorece chuva em todas as regiões pernambucanas. Nas regiões do Agreste, Mata Sul, Mata Norte e Metropolitana do Recife deverão ocorrer pancadas com intensidade moderada e ocasionalmente forte ao longo desta terça-feira", informou o comunicado.



diante disso, a população deve seguir a orientação da Defesa Civil.

Acumulados

Entre 2h30 e 5h30 desta terça, a Apac registrou os seguintes índices acumulados de chuva. Cabo de Santo Agostinho | 21,96 mm (Charneca)

Cabo de Santo Agostinho | 18,11 mm (Torrinha)

Barreiros | 15,15 mm (Banco Brasil)

Água Preta | 13,57 mm (SAAE)

Jaboatão dos Guararapes | 12,42 mm (Muribeca)

Tamandaré | 10,43 mm (PSF - APAC)

Palmares | 7,29 mm (Sto Antonio Palmares - APAC)

Escada | 7,29 mm (ETA Compesa)

Moreno | 6,89 mm (ETA Compesa)

Xexéu | 6,69 mm (SAAE)

Defesa Civil

A Defesa Civil do Recife informa que mantém um plantão permanente, podendo ser acionada pelos telefones 0800.0813400 e 3036 4873.

A ligação é gratuita e o atendimento 24h. A orientação é que, em caso de necessidade, moradores de locais de risco procurem abrigos seguros e acionem o órgão.