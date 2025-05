Mais de mil pessoas são evacuadas por fortes chuvas na Argentina

Chuva condena província de Buenos Aires, na Argentina./AFP

Mais de mil pessoas foram evacuadas na Argentina devido às inundações causadas pelas fortes chuvas que atingem a província de Buenos Aires há mais de 24 horas, em uma tempestade que deve se intensificar neste sábado(17), informaram as autoridades locais.

A tempestade afeta a parte norte da província, bem como a cidade de Buenos Aires e sua área metropolitana, que abriga cerca de 15 milhões de habitantes, com ruas inundadas e acesso interrompido.

O último boletim da província de Buenos Aires, emitido no início da manhã, informava que cerca de 1.000 pessoas haviam sido evacuadas.

Algumas das localidades mais atingidas são Campana e Zárate, localizadas entre 80 e 90 quilômetros ao norte da capital do país, onde a chuva tem caído quase continuamente desde a manhã de sexta-feira e centenas de pessoas tiveram que abandonar suas casas.

"Está chovendo muito forte desde o meio-dia de ontem", disse o prefeito de Zárate, Marcelo Matzkin, ao canal de televisão TN. Ele disse que foram excedidos "330 milímetros" de chuva acumulada, um número muito maior do que o normal para a região nessa época do ano.

Em Zarate, pouco mais de 200 pessoas foram levadas para clubes e centros esportivos, mas o prefeito disse que acredita que muitas outras precisarão ser transferidas ao longo do dia.

O transbordamento de diferentes rios e córregos causou "água abundante na pista" em pelo menos sete rodovias e estradas, informou o governo da província. Entre as rodovias bloqueadas estava a Rota Nacional 9, uma das mais importantes da Argentina, que vai da capital até a fronteira com a Bolívia e passa por Zárate e Campana, onde vários caminhões e pelo menos dois ônibus ficaram bloqueados.

Os passageiros passaram a noite inteira esperando por ajuda. "Estamos sob um fluxo terrível de água, com 44 passageiros a bordo", disse à TN Daniel, o motorista de um ônibus que ficou preso à meia-noite, sem ter como seguir em frente. "Temos 10 centímetros de água em nosso interior, isso é um mar", lamentou o motorista.

Segundo a previsão do Serviço Nacional de Meteorologia da Argentina, as chuvas serão fortes durante todo o sábado e nas primeiras horas da manhã de domingo. A tempestade ocorre dois meses e meio após as trágicas inundações de 7 de março em Bahía Blanca, 600 km ao sul de Buenos Aires, que mataram 18 pessoas e causaram danos materiais no valor de 400 milhões de dólares (2,2 bilhões de reais na cotação atual).