Restauração de trecho da PE 089 é anunciada ao custo de R$ 22 milhões

O valor estimado das obras na PE-089 é de R$ 22,1 milhões, com prazo de execução de 240 dias a partir da emissão da Ordem de Serviço/Foto: Divulgação

O governo de Pernambuco anunciou a restauração de um trecho da PE-089, rodovia estratégica que liga o distrito de Siriji ao município de São Vicente Férrer, no Agreste do Estado. As obras fazem parte do programa PE na Estrada, com recursos totais que somam R$ 5,1 bilhões.

O trecho contemplado tem 5,28 quilômetros de extensão, entre o quilômetro 24,15 (Siriji) e o quilômetro 29,43 (São Vicente Férrer). A intervenção, orçada em R$ 22,1 milhões, deve ser concluída em até 240 dias após o início dos serviços. A expectativa é que mais de 17 mil moradores sejam diretamente beneficiados.

A PE-089 é um importante elo rodoviário na Mata Norte, com 57,23 quilômetros no total. Sua função vai além da mobilidade: a estrada é fundamental para o escoamento da produção agrícola, em especial de banana e cana-de-açúcar, além de interligar municípios como Limoeiro, Bom Jardim, Machados, Macaparana e Timbaúba. Por essa razão, a recuperação da via é considerada estratégica para fortalecer a economia regional e ampliar a integração entre o Agreste e outras regiões do estado.

A contratação da empresa executora será feita por meio de processo licitatório. O edital foi publicado no último dia 14 e as propostas devem ser entregues até o dia 29 de maio, às 9h45, na sede da Secretaria de Administração do Estado, no bairro do Pina, no Recife.