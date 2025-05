Hospital dos Servidores do Estado passará por obras de recuperação

A chamada de edital de licitação para serviços no Hospital dos Servidores do Estado foi publicada no Diário Oficial

Fachada do Hospital dos Servidores do Estado está sem receber pintura há 8 anos/Foto: Divulgação

O Hospital dos Servidores do Estado (HSE), no bairro do Espinheiro, Zona Norte do Recife, passará por serviços de recuperação e pintura de fachada, pintura de portas e janelas e impermeabilização de calhas. O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Administração, abriu licitação para a contratação de empresa especializada em engenharia.

Será necessário cerca de R$ 543.806,36 para recuperar a unidade de saúde, que terá a fachada com pintura em látex acrílica. Também fazem parte da licitação a impermeabilização de calhas e a execução de massa acrílica nas portas e janelas externas.

No total são oito portas e 393 janelas. O objetivo é proteger a madeira, para isso antes da pintura definitiva, será aplicado um imunizante.

"“Temos mais de 10 mil metros de fachada que será recuperada. A falta de manutenção contribui para acelerar o processo de deterioração predial”, explica o Superintendente de Manutenção do HSE, Francimilton dos Santos. Entre as fachadas que serão recuperadas estão o acesso principal; a Capela; o necrotério; o bloco central; a urgência pediátrica e a recepção central.".

De acordo com a diretora administrativa do HSE, Isabella Nascimento, as edificações estão sem receber uma pintura há mais de oito anos. “Precisamos preservar o HSE que já é um patrimônio histórico, com cem anos de atividades prestadas. Essa recuperação é um presente para a história e para os nossos beneficiários”.

As empresas interessadas poderão enviar propostas até o dia até 23 de maio, às 10h45. O início da disputa acontece no mesmo dia, a partir das 11h. O edital na íntegra está disponível neste site. Mais informações no número: (81) 3183. 7811.