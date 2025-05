"Bolsa Família não é para substituir emprego", diz Ministro

Ministro do Desenvolvimento, Wellington Dias, participou, na manhã desta sexta (16), do evento de adesão do Recife ao Programa Acredita no Primeiro passo, iniciativa federal voltada à inclusão produtiva de pessoas em situação de vulnerabilidade social

Ministro Wellington Dias está no Recife nesta sexta (16)/Foto: Rafael Vieira/DP

No Recife nesta sexta-feira (16) para o lançamento da adesão da capital ao Programa Acreditar no Primeiro Passo, o Ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias reforçou que o “Bolsa Família não é para substituir o emprego”.

Na quinta (15), Dias tinha anunciado mudanças nas regras para o pagamento do Bolsa Família. Essas normas entrarão em vigor no mês de junho.

De acordo com as novas regras, quem está no Bolsa Família e supera o valor de R$ 218 com outra renda, continuará recebendo 50% do benefício por mais 12 meses. Atualmente, o prazo é de 24 meses.

O critério também vale para o Programa de Benefício Continuado (BPC).



O evento do Programa Acreditar no Primeiro Passo no Recife aconteceu no Teatro Santa Isabel, na região central do Recife. Além do Ministro Wellington Dias, o Prefeito João Campos marcou presença.

“Nós queremos alcançar no Recife, em Pernambuco as condições para a superação da pobreza, levar para a classe média, fazer a população crescer. Estou aqui porque sei que a gestão competente aqui no Recife, dedicada, vai nos permitir um parâmetro de alto nível para ser referência para o Brasil”, disse Wellington Dias.

“A gente sabe que o programa Acredita tem uma ação muito importante, que é poder trazer uma carteira de oportunidade para quem tá no CadÚnico, para quem tá no Bolsa Família. o Recife vai ser um parceiro disso [...] Talvez a maior tarefa e o maior desafio, é você garantir a força da assistência como um braço regulador das políticas públicas brasileiras”, ressaltou João Campos.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6 < >

Sobre o Programa

O evento de hoje marcou a formalização da adesão da Prefeitura do Recife ao Acredito no Primeiro Passo, um programa de crédito que o Governo Federal tem através do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A medida é exclusiva para pessoas registradas no CadÚnico que querem empreender.

A dinâmica funciona através da disponibilização de crédito no Banco do Nordeste, e foi iniciada há 8 meses. Desde então, já existem 28.000 contratos em Pernambuco, e no município do Recife já são mais de 5.200 propostas.

“Nós já fizemos mais de 900 milhões de reais no segundo semestre de 2024 e em 2025 e agora vamos fortalecer essa ação aqui em Pernambuco. Em Pernambuco nós já fizemos quase 100 milhões, foram 96 milhões de reais para mais de 10 mil empreendedores que tiveram acesso a esse programa. Esse programa é voltado especificamente para quem está inscrito no CadÚnico e quer empreender. Uma oportunidade de fazer empreender e mudar de vida, ter uma melhoria na sua renda através desse programa e tem um diferencial muito importante”, explicou o Diretor de Negócios do Banco do Nordeste, Luiz Abel Amorim.

“Tem uma taxa de juros que é muito reduzida, taxa de juros da FNE, taxa de 8,75% ao ano, que permite que as pessoas consigam de fato iniciar o negócio, empreender e ter uma melhoria na sua renda. Quem tem pode procurar as nossas agências, vai ter a oportunidade de ser atendido por um agente do microcrédito, do nosso credoamigo, e a partir disso, fazer todo o processo”, complementou.

Ajuste fiscal

Dias garantiu, no Recife, que a mudança no Bolsa-Família não tem a ver com a necessidade de o Governo Federal bater a meta do superávit fiscal deste ano, apesar de a economia prevista ser de R$ 1 bilhão.

“Nós queremos que o Brasil tenha superação da pobreza. A economia é uma parte, não é do resultado, porque a superação da pobreza leva a isso. O social, agora, trabalhamos como parte estratégica. Cada pessoa que deixa de receber o Bolsa Família e passa a ser um cidadão incluído no econômico, tem uma renda, um salário fruto de um negócio, passa a ser um consumidor e impulsiona a economia”, declarou.

Wellington Dias relatou que, em 2023 e 2024, cerca de 16,5 milhões de brasileiros cadastrados no Bolsa Família conseguiram empregos.

“No ano passado, tivemos 98,8% das vagas, do saldo positivo do Caged com o povo do Bolsa Família. No Recife, estamos vivendo um momento bom, com saldo positivo de empregos. No ano passado, foram cerca de 23 mil novos empregos e 90% eram do nosso público. É esse o caminho para tirar da fome, mas também dar a mão para superar a pobreza”, acrescentou o ministro.