Transporte de pás eólicas alteram fluxo na BR-101 nesta quinta (15)

Transporte de pás eólicas/Divulgação/PRF

Depois do transporte de dois transformadores até a divisa com a Paraíba pelo litoral, chegou a vez da operação que levará pás eólicas pelo interior do estado alterar o fluxo temporário na BR-101. A ação terá início nesta quinta-feira (15), no Km 70, no Curado, próximo ao Hospital da Mulher. E deve se estender até setembro.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o transporte de pás eólicas em direção ao Sertão de Pernambuco irá provocar uma interrupção no trânsito por 30 minutos em três dias da semana.

Aos domingos, das 7h às 7h30. Nas terças e quintas, das 5h às 5h30. A cada período por dia interrupção na estrada, acontecerá a passagem de três pás eólicas.

Para a operação desta quinta, as escoltas precisarão passar por um trecho em contramão, para poder acessar a BR 232. Deste modo, é essencial que os motoristas fiquem atentos aos bloqueios temporários que serão implementados no local.

A escolta tem previsão de começar na quinta-feira, no Km 94 da BR 101, no Cabo de Santo Agostinho. Em seguida, irá passar pelas cidades de Jaboatão dos Guararapes e Recife, fazer o retorno no Km 70 da BR 101, no Curado, e seguir em direção à BR 232.

A escolta irá contar com o apoio de quatro viaturas da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e 12 carros particulares de escolta.