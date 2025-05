Em 4 dias, Defesa Civil de Paulista interdita 2º prédio na mesma rua

Assim como aconteceu com o Edifício Carajás, na sexta (9), o Edifício Primavera foi interditado pela Defesa Civil de Paulista, na segunda (12), por apresentar riscos de desabamento

/Divulgação

Mais um prédio-caixão foi interditado no Janga. E na mesma rua. Nesta segunda-feira (12), a Defesa Civil de Paulista realizou a interdição do Edifício Primavera, na rua Catende, próximo ao Edifício Carajás, que na última sexta-feira (9) precisou ser também desocupado devido ao risco de desabamento.

A vistoria no Edifício Primavera foi motivada após os problemas identificados no prédio vizinho. Durante a análise técnica, a equipe detectou afundamento no piso externo, infiltrações, cerâmicas se desprendendo e comprometimento estrutural da caixa d’água.

Segundo a Defesa Civil, o imóvel no ano passado havia sido classificado com risco estrutural nível 2 e precisou ser reclassificado para risco 3 (crítico), devido à falta de manutenção ao longo dos anos. O prédio também constava na amostragem feita pelo Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) em 2008, já apontando alto risco.

Três apartamentos estavam ocupados no momento da vistoria. De acordo com a Prefeitura de Paulista, todos os moradores foram orientados a não permanecer no local e a organizar a retirada de seus pertences de forma segura e sem tumulto.

1 / 2 2 / 2 < >

Um parecer técnico será entregue ainda esta semana e poderá ser usado pelos proprietários para acionar seus direitos junto à seguradora ou instituição financeira responsável pelos financiamentos.

Carajás

Na sexta-feira, o Edifício Carajás também foi interditado após vistoria da Defesa Civil. A equipe já havia concedido um prazo de seis meses, em 2024, para que os reparos estruturais fossem realizados, o que não aconteceu. A vistoria recente confirmou o agravamento das patologias, reforçando a necessidade da interdição.