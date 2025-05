Festa que homenageia Frei Damião de Bozzano começa no dia 29, no Pina

Frei Damião de Bozzano será homenageado /Arquivo

A Arquidiocese de Olinda e Recife divulgou a programação da festa que homenageia Frei Damião de Bozzano.



O evento começa no dia 29 deste mês, no Pina, na Zona Sul do Recife.



A Arquidiocese de Olinda e Recife estima que 50 mil pessoas devem participar dos festejos.



O missionário Capuchinho ficou conhecido por reunir devotos em suas pregações pelo Nordeste.



O frade morreu em 28 de maio de 1997, no Recife, aos 98 anos.



A Igreja Católica já abriu um processo para sua beatificação e canonização.



Em 2019, ele foi declarado "Venerável" pelo Papa Francisco.



A festa



O bispo auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife, dom Josivaldo Bezerra, vai presidir a missa de abertura da festa de Nossa Senhora do Rosário, no Pina.

Depois, haverá uma procissão com o Santíssimo Sacramento segue até o Convento de São Félix, onde estão os restos mortais de Frei Damião.

Lá, o Ministério de Música Shalom conduz um momento de louvor e, em seguida, haverá a bênção do Santíssimo.

No dia 30, serão celebradas missas às 6h, 11h e 17h, e como é uma sexta-feira, haverá durante o dia inteiro a tradicional Bênção de São Félix. Muitos padres estarão à disposição dos fiéis para ouvir as confissões de romeiros e visitantes, oferecendo o Sacramento da Reconciliação.

No dia 31, sábado, faz-se memória dos 28 anos de morte do Frei Damião. Haverá missas às seis horas da manhã e às cinco horas da tarde, em ação de graças pela vida ofertada de Frei Damião às Santas Missões e pelos 28 anos de seu retorno à Casa do Pai. Às 15 horas, um rosário será rezado pela beatificação de Frei Damião. À noite, o Ministério de Música Shalom conduz momento de louvor.



No domingo, dia 1º de junho, a programação começa ainda mais cedo, com missas às 4h e às 6h da manhã. A cantora Joanna faz show às 8h30, apresentando músicas católicas e sucessos de sua carreira. Em seguida, há missa solene, às 10 horas, presidida pelo arcebispo de Porto Alegre, dom Jaime cardeal Spengler, que é também presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB. À tarde, haverá missa às 14 e às 17h horas, mas entre uma e outra, por volta das 16 horas, haverá um momento cultural com apresentação de Dudu do Acordeon.