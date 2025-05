Homem esfaqueia ex-companheira no Recife e acaba preso

Após ser esfaqueada, a vítima foi levada para uma unidade de saúde na Zona Norte do Recife

Suspeito foi preso após cometer o crime e mulher atendida em uma policlínica/Foto: SDS-PE

Um homem foi preso por esfaquear a ex-companheira, uma mulher de 29 anos, no Recife, na noite desta segunda-feira (12). A vítima foi abordada pelo suspeito quando estava chegando em casa e atingida por vários golpes de faca. Ele estaria observando a movimentação antes do crime.

A vítima, que não teve a identidade divulgada, sofreu ferimentos no peito, braços e barriga. Um colega da mulher que estava passando de moto no local ofereceu ajuda e a levou para uma unidade de saúde em Campina do Barreto, na Zona Norte.

O agressor e a vítima têm uma filha de 6 anos e, segundo familiares, o relacionamento era marcado por agressões por parte do homem. A relação teve fim neste ano e o suspeito não teria se conformado com a situação.

Violência contra mulher

Uma pesquisa da Rede de Observatórios da Segurança revelou que a cada 17 horas, uma mulher morre em razão do gênero em 2024. O levantamento leva em conta os estados do Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro e São Paulo. Foram contabilizadas 531 vítimas de feminicídios no ano passado.

Em 75,3% dos casos, os crimes foram cometidos por pessoas próximas. Se considerados somente parceiros e ex-parceiros, o índice é de 70%. Em Pernambuco, foram registrados 312 casos de violência contra mulher e 69 homicídios.

Pernambuco ficou atrás apenas de São Paulo nas mortes de mulheres (feminicídio, transfeminicídio e homicídio), com 167 eventos.