Instituto Ricardo Brennand tem programação especial na Semana Nacional de Museus

Museu Ricardo Brennand/Reprodução

Entre os dias 13 e 18 de maio, o instituto Ricardo Brennand vai participar da programação da 23ª Semana Nacional de Museus, promovida pelo Ibram — Instituto Brasileiro de Museus —, buscando fortalecer o papel dos museus como espaços democráticos de aprendizado, diálogo e transformação social.

Com o tema “O futuro dos museus em comunidades em rápida transformação”, o equipamento cultural da Várzea está com uma série de atividades que inclui visitas mediadas com recursos de acessibilidade, exibição de curta-metragem, palestra, apresentação cultural e muito mais.

A participação do Instituto RB na Semana Nacional de Museus reforça o compromisso da instituição com a democratização do acesso à cultura e à arte.





Confira a programação completa:

13/05 - Terça-feira, às 15h

Apresentação de dança com o grupo de Fulôres de Palco, da EREM Beberibe.

Local: Galeria ?

14/05 - Quarta-feira, às 15h

CiME (Cinema, Museu e Educação) com a exibição do curta “Nova Aurora”, de Victor Jiménez. A animação em rotoscopia acompanha Rosa, uma adolescente surda do Recife em processo de autoconhecimento artístico, enquanto lida com um pai solteiro que não domina Libras. ?

Link de inscrição gratuita: https://bit.ly/CiME0525

Local: Auditório?

15/05 - Quinta-feira, às 15h

Projeto PonTes, que conecta o Instituto Ricardo Brennand à comunidade da Várzea. Nesta edição, em parceria com o Instituto Viver Mais, do UR-7, na Várzea, será explorada a memória e expressão pessoal através da escrita de diários. ?

Local: Sala do Conselho?

16/05 - Sexta-feira às 15h

Ação educativa Peça a Peça que vai promover a contextualização, o fazer artístico e a leitura de obras de arte selecionadas. A programação inclui palestras, visitas mediadas, oficinas e atrações culturais. Nesta edição, será trabalhada a tecnologia e o patrimônio por meio de construções arquitetônicas.?

Link de inscrição gratuita: https://bit.ly/pap182

Local: Auditório??

17/05 - Sábado, às 15h?Projeto Comes e Contos que busca sensibilizar sobre a culinária e sua tradição, destacando saberes e fazeres como patrimônio imaterial.?

Link de inscrição gratuita: https://bit.ly/ComeseContos

Local: Sala do Conselho?

18/05 - Domingo, às 15h?

Em comemoração ao Dia Internacional dos Museus, o Instituto Ricardo Brennand promove uma visita guiada especial aos visitantes. Uma oportunidade única para explorar seu acervo cultural e histórico. Circuito de Museus.

Serviço:

23ª Semana Nacional de Museus

Data: de 13 a 18 de maio

Horário: das 13h às 17h (Última entrada às 16h30).

Endereço: Alameda Antônio Brennand, s/n - Várzea

Ingressos: Inteira - R$ 50,00 / Meia - R$ 25,00. Venda na bilheteria local ou no site www.institutoricardobrennand.org.br

Mais informações: (21) 2121.0365/0334.