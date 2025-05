Colisão entre motos deixa dois mortos em Saloá, no Agreste

Um dos condutores morreu no local/Reprodução/ Redes Sociais

Na madrugada deste domingo (11), uma colisão frontal entre motos deixou dois mortos em uma estrada na Zona Rural de Saloá, no Agreste de Pernambuco. Uma criança de 12 anos também ficou ferida e precisou ser socorrida pra o Hospital Regional de Arcoverde, no Sertão.

As vítimas fatais foram identificadas como Pedro Henrique Guimarães, de 18 anos, e Gleyson José dos Santos, de 29 anos. Eles eram os condutores das motocicletas envolvidas no sinistro.

Enquanto Gleyson morreu no local, Pedro Henrique chegou a ser socorrido com vida para uma unidade de saúde, mas não sobreviveu aos ferimentos. Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que "as diligências seguem até esclarecimento do caso".