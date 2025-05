Caminhão tomba após colidir com carro na BR-101; uma mulher ficou ferida

O acidente aconteceu na manhã desta terça-feira (15), no km 85 da BR-101, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife

Uma colisão frontal entre um carro e um caminhão deixou uma mulher ferida e causou transtornos no trânsito na manhã desta terça-feira (15), no km 85 da BR-101, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife. O acidente aconteceu por volta das 5h50, no sentido Recife da rodovia.





De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a suspeita é que a motorista do carro tenha perdido o controle do veículo, atravessado o canteiro central e colidido com o caminhão que seguia no sentido oposto da pista. Com o impacto, o caminhão tombou e ficou imobilizado no acostamento. Já o carro de passeio ficou totalmente destruído.





A motorista do carro ficou ferida e foi socorrida para o Hospital Dom Hélder, no Cabo de Santo Agostinho. O motorista do caminhão teve apenas ferimentos leves, não precisou de atendimento médico e passou por teste do bafômetro, que indicou resultado normal.





O trânsito permanece lento nos dois sentidos da BR-101, enquanto os veículos seguem sendo removidos e o fluxo desviado parcialmente. Equipes da PRF seguem no local orientando os motoristas.