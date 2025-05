Contando os dias para os seus 200 anos, Diario lança novo site

A mudança tem o objetivo de aprimorar a experiência do leitor e, ao mesmo tempo, manter a tradição de noticiar acontecimentos de Pernambuco, do Brasil e do mundo com credibilidade e excelência

Novo portal de notícias do DP/Nivaldo Fran/DP

Na contagem regressiva para os 200 anos, o Diario de Pernambuco, jornal mais antigo em circulação na América Latina, dá mais um passo em direção ao futuro, neste final de semana, com o lançamento do seu novo site.

A mudança tem o objetivo de aprimorar a experiência do leitor e, ao mesmo tempo, manter a tradição de noticiar acontecimentos de Pernambuco, do Brasil e do mundo com credibilidade e excelência.

O site passa a oferecer um número maior de notícias, acessíveis a todos os leitores, e ainda garante uma leitura mais fluida e intuitiva da página inicial, com reportagens organizadas por editorias e distribuídas de acordo com princípios de relevância e interesse público.

Com novas tecnologias, o novo site do Diario de Pernambuco permite explorar diversas ferramentas, como vídeos, galerias de foto e interações de redes sociais, que enriquecem a leitura das matérias, sem prejuízos para a agilidade do conteúdo ou acessibilidade dos usuários. A reformulação vai ainda facilitar as ferramentas de buscas de conteúdos relacionados ao jornal.

“O novo site reforça o compromisso do Diario de estar sempre na vanguarda, atento aos desafios que surgem para oferecer a melhor experiência aos leitores, prestar informação de qualidade e exercer o bom jornalismo que seguirá nos pautando pelos próximos 200 anos”, destaca o diretor de redação, Ricardo Novelino.