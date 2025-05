Censo: só 8,5% dos 78 mil quilombolas de PE vivem em territórios oficiais

Levantamento com base no Censo 2022 mostra que 6,7 mil quilombolas, ao todo, moram em territórios demarcados em Pernambuco

Conceição das Crioulas é a primeira comunidade quilombola reconhecida no Estado/Foto: RICARDO MOURA/SECULT-PE

O Censo de 2022 aponta dados sobre a situação das comunidades quilombolas em Pernambuco. Segundo informações divulgadas, nesta sexta (9), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Estado tinha uma população quilombola de 78.864 pessoas, distribuídas entre áreas urbanas (31,77%) e rurais (68,23%).



Desse total, apenas 6.769 viviam em demarcações de território quilombola. Ainda segundo o IBGE, a avaliação dos territórios quilombolas oficialmente delimitados aponta que 19,63% dos moradores, quilombolas ou não, viviam em áreas urbanas, e 80,37% em áreas rurais.



Além disso, a população residente em áreas rurais desses territórios era majoritariamente jovem, com 50,79% tendo 29 anos ou menos de idade.

A pesquisa também revelou diferenças significativas na razão de sexo entre áreas urbanas e rurais. Em áreas urbanas, foram identificados cerca de 90 homens quilombolas para cada 100 mulheres. Em áreas rurais, essa relação era de 102 homens para cada 100 mulheres.

Censo 2022

Os dados mostraram que a taxa de alfabetização dos quilombolas em áreas rurais era de 79,78%, enquanto em áreas urbanas era de 78,26%.



Existe uma diferença de de 1,52%. Além disso, a taxa de alfabetização fora dos Territórios Quilombolas ainda era bem maior nas áreas urbanas (80,28%) que nas áreas rurais (70,19%).

A pesquisa também destacou a precariedade em serviços básicos, como esgotamento sanitário e acesso à água. Nos Territórios Quilombolas, 10,09% dos moradores, em áreas urbanas, e 59,84%, em áreas rurais, não tinham acesso a esgotamento sanitário adequado.



O acesso à água em condições precárias atingia 12,92% das áreas urbanas e 28,87% das áreas rurais desses territórios.

O IBGE também apontou a falta de banheiro de uso exclusivo para pessoas que moram em territórios quilombolas. Essa proporção era de 23,05% nas áreas rurais enquanto em áreas e urbanas era de 3,17% de pessoas que não tinham acesso a banheiro exclusivo.

Óbitos

A pesquisa mostrou que 99,21% das crianças quilombolas de até 5 anos tinham registro de nascimento em Pernambuco, com apenas 0,43% das crianças em situação rural sem registro.

Com relação os óbitos, o Censo encontrou que, entre agosto de 2021 e julho de 2022, foram contabilizados 589 óbitos em domicílios particulares com pelo menos um morador quilombola no Estado.