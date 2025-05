Colisão deixa duas pessoas feridas na BR-428, em Petrolina

Polo ficou destruído após a colisão/PRF/divulgação

Por volta das 18h20 da última sexta-feira (9), uma colisão entre um guincho e dois carros, um Toyota Corolla e um Volkswagen Polo, deixou duas pessoas feridas na BR-428, em Petrolina, no Sertão pernambucano.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a suspeita é a de que o Polo tenha entrado na contramão da rodovia, colidido na lateral do gincho e rodado até atingir o Corolla.



Os motoristas dos carros ficaram feridos. Enquanto o condutor do Corolla foi levado para o Hospital de Petrolina, o homem que dirigia o Polo foi encaminhado para o Hospital de Lagoa Grande.

Ele chegou a realizar o teste do bafômetro e obteve resultado normal. O motorista do guincho, que não apresentou ferimentos, também se submeteu ao exame, que não indicou ingestão de álcool.

A rodovia chegou a ficar total e parcialmente interditada, das 21h às 22h15. Os três veículos foram removidos do local.