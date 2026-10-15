U2 anuncia retorno ao Brasil após 10 anos com nova turnê; confira datas

Ingressos para o show do U2 variam de R$ 345 a R$ 2.255; confira os detalhes

Ingressos para o show do U2 variam de R$ 345 a R$ 2.255; confira detalhes. (Michael Schwartz)

Dez anos após sua última passagem pelo país, o U2 anunciou seu retorno ao Brasil para março de 2027. A banda irlandesa revelou nesta quinta-feira (15) que a turnê do disco Carnaval De Luz Presents: The Greatest Show On Earth, com lançamento previsto para novembro, passará por São Paulo nos dias 10 e 12 de março, no Estádio do MorumBIS, na Zona Sul da capital paulista.

A turnê sul-americana começará na Cidade do México, com shows em 23 e 26 de fevereiro. Depois do Brasil, a banda seguirá para Buenos Aires, na Argentina, onde se apresenta em 23 e 25 de março.

A pré-venda de ingressos para os shows no Brasil começa em 19 de outubro, às 10h, para assinantes do site oficial da banda. A venda para o público geral será aberta no dia 22 de outubro, no mesmo horário, pela plataforma Ticketmaster.

Os preços dos ingressos variam de R$ 345 (meia-entrada, arquibancada) a R$ 3 mil (inteira, pacote RED Zone).

A última turnê do U2 no país ocorreu em 2017, com quatro apresentações lotadas em São Paulo e um show especial nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro.

O grupo agora se prepara para divulgar o novo álbum de estúdio, que chega às plataformas digitais e lojas físicas em 13 de novembro. O single mais recente do projeto, Silencio, foi lançado em setembro.

Serviço

Datas: 10 de março de 2027 (quarta-feira) e 12 de março de 2027 (sexta-feira)

Local: Estádio do MorumBIS

Abertura dos portões: 16h | Horário do show: 21h

Endereço: Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1 - Morumbi, São Paulo - SP

Classificação etária: 16 anos. Menores de 5 a 15 anos entram apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais (sujeito a alteração por decisão judicial)



Tabela de Preços