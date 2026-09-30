TSE: placar forma 3 a 0 em julgamento sobre Nossa Senhora Aparecida

A sessão virtual do TSE vai até as 23h59 da noite desta quarta-feira (30)

Imagem de Nossa Senhora na basílica de Aparecida (Yasuyoshi Chiba/AFP)

Os ministros Kassio Nunes Marques e Dias Toffoli, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), votaram para confirmar a decisão do ministro André Mendonça que determinou a derrubada de 1.125 publicações em redes sociais que associavam o candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) a um projeto de lei para retirar de Nossa Senhora Aparecida o título de padroeira do Brasil.

A sessão virtual do TSE começou na manhã desta quarta-feira e vai até às 23h59 do mesmo dia. Até o momento, o placar está em 3 a 0 pela manutenção da decisão.

Após a ordem de Mendonça, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino atendeu a um pedido do humorista Antonio Tabet e liberou as postagens que associam Flávio ao boato. Depois, o ministro do STF Luiz Fux derrubou a decisão de Dino, restabelecendo os efeitos da liminar de Mendonça.

Após a divergência entre os ministros, o presidente da Corte, Edson Fachin, cogitou pautar o caso no plenário presencial do Tribunal. Entretanto, ele foi desaconselhado por colegas para evitar novos embates entre os magistrados.