Trump diz que escolhido para dirigir o Fed será anunciado nesta sexta-feira (30)

O presidente americano limitou-se a dizer que havia escolhido "alguém muito bom"

AFP

Publicado: 29/01/2026 às 22:35

Presidente dos EUA, Donald Trump, durante entrevista coletiva/ SAUL LOEB / AFP

Presidente dos EUA, Donald Trump, durante entrevista coletiva

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que anunciará na manhã desta sexta-feira (30) o nome de seu candidato para dirigir o Federal Reserve (Fed, o banco central americano), uma decisão bastante aguardada nos mercados.

O líder americano indicou nesta quinta que comunicaria sua decisão "amanhã pela manhã", ao chegar à pré-estreia de um documentário dedicado à sua esposa Melania Trump, em Washington.

Trump limitou-se a dizer que havia escolhido "alguém muito bom".

 

