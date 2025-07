Trump defende Bolsonaro, mas diz que não é seu amigo: "Alguém que conheço"

Presidente dos EUA, Donald Trump (à esq.) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (à dir.) (AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a se posicionar em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ao comentar o andamento do processo contra o ex-chefe do Executivo brasileiro após ser questionado por jornalistas, Trump declarou que Bolsonaro “não é seu amigo”, mas que o conhece e o considera um líder que atuou com firmeza em prol de seu país.



A declaração foi feita nesta terça-feira (15/7) na Casa Branca, após Trump ser informado sobre o pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR) ao Supremo Tribunal Federal (STF) para que Bolsonaro seja condenado por três crimes: tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e participação em organização criminosa.



Trump classificou o julgamento como uma “caça às bruxas”, expressão que já usou em outras ocasiões, como em carta enviada à Lula para impor tarifas de 50% aos produtos brasileiros.

