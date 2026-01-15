Trump ameaça mobilizar o exército em Minnesota caso protestos continuem

Protestos ocorrem após um agente do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega (ICE) ter assassinado a norte-americana Renee Nicole Good

Donald Trump (Mandel NGAN/AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou hoje na sua rede social Truth mobilizar o exército norte-americano para eliminar as manifestações no estado de Minnesota, nos Estados Unidos. “Caso os políticos corruptos do Minnesota não obedeçam à lei e impeçam os agitadores e insurgentes profissionais de atacarem os patriotas do ICE, que estão apenas tentando fazer seu trabalho, instituirei a Lei de Insurreição", prometeu.



Minnesota vem enfrentando nos últimos dias uma escalada de tensão, após um agente do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega (ICE) ter assassinado a tiros a norte-americana Renee Nicole Good, de 37 anos, durante uma operação policial, na cidade de Minneapolis.

Desde a sua morte, milhares de pessoas protestam em vários pontos do país contra a violência e acusam ainda os agentes do ICE de abuso de poder e de deter cidadãos norte-americanos que não tem origem europeia.

Também na quarta-feira (14) um imigrante ilegal venezuelano foi baleado por um agente federal, em Minneapolis, durante uma blitz de trânsito, no qual foi detido e resistiu à prisão, de acordo com o Departamento de Segurança Interna.



A Lei de Insurreição de 1807 prevê o destacamento de forças militares para suprimir atos de desobediência civil ou insurreição, e foi invocada pela última vez em 1992.

Entretanto, Trump defende acionar a lei, apesar de já ter fracassado quando tentou destacar tropas para Portland, em setembro de 2025, para suprimir protestos junto das instalações do ICE no estado, onde os manifestantes criticavam a violência policial contra imigrantes.