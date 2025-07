Trama golpista: testemunhas de réus dos núcleos 3 e 4 começam a depor dia 14

Brasília (DF) 11/04/2023 Fachada do palácio do Supremo Tribunal Federal (STF) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil (Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), marcou para o dia 14 de julho o início dos depoimentos das testemunhas indicadas pela Procuradoria-Geral da República (PGR) e pelas defesas dos réus dos núcleos 3 e 4 da trama golpista.

As oitivas serão realizadas até o dia 23 de julho. Políticos e militares indicados pelos réus serão ouvidos por videoconferência, entre eles, o presidente do PL, Waldemar Costa Neto, o ministro da Defesa, José Mucio, além do general Freire Gomes, ex-comandante do Exército, e o tenente-brigadeiro do ar, Baptista Júnior, ex-chefe da Aeronáutica.

Por estarem na condição de testemunhas, as pessoas arroladas não poderão mentir sobre os fatos que presenciaram.

Com o despacho do ministro, todas as testemunhas arroladas pelos acusados e pela PGR nas ações penais sobre a tentativa de golpe serão ouvidas neste mês. Em junho, Moraes também marcou para o dia 14 de julho o início dos depoimentos relacionados ao Núcleo 2 da trama golpista. Nesse caso, as oitivas vão até 21 de julho.

Um dos primeiros a depor será o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, que vai falar no primeiro dia de audiência, na condição de delator. Ele foi arrolado pela PGR, que faz a acusação.

O ex-presidente Jair Bolsonaro também foi indicado pela defesa de Filipe Martins, réu do Núcleo 2, mas o depoimento não foi autorizado por Alexandre de Moraes. Bolsonaro também é réu na trama golpista. Ele faz parte do Núcleo 1, cujas testemunhas e réus já foram ouvidos.

Confira os acusados que fazem parte dos núcleos da trama golpista:

Núcleo 2



- Filipe Martins (ex-assessor de assuntos internacionais do ex-presidente Jair Bolsonaro);

- Marcelo Câmara (ex-assessor de Bolsonaro); Silvinei Vasques (ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal);

- Mário Fernandes (general do Exército);

- Marília de Alencar (ex-subsecretária de Segurança do Distrito Federal);

- Fernando de Sousa Oliveira (ex-secretário-adjunto de Segurança do Distrito Federal).



Núcleo 3



- Bernardo Romão Correa Netto (coronel do Exército);

- Cleverson Ney Magalhães (tenente-coronel);

- Estevam Theophilo (general);

- Fabrício Moreira de Bastos (coronel);

- Hélio Ferreira (tenente-coronel);

- Márcio Nunes De Resende Júnior (coronel);

- Nilton Diniz Rodrigues (general);

- Rafael Martins De Oliveira (tenente-coronel);

- Rodrigo Bezerra De Azevedo (tenente-coronel);

- Ronald Ferreira De Araújo Júnior (tenente-coronel);

- Sérgio Ricardo Cavaliere De Medeiros (tenente-coronel);

-Wladimir Matos Soares (policial federal).



Núcleo 4



- Ailton Gonçalves Moraes Barros (major da reserva do Exército);

- Ângelo Martins Denicoli (major da reserva);

- Giancarlo Gomes Rodrigues (subtenente);

- Guilherme Marques de Almeida (tenente-coronel);

- Reginaldo Vieira de Abreu (coronel);

- Marcelo Araújo Bormevet (policial federal);

- Carlos Cesar Moretzsohn Rocha (presidente do presidente do Instituto Voto Legal).