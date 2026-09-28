Energia vira gargalo para expansão de data centers na América Latina, aponta estudo
O tema será debatido no Data Center World Brasil 2026, que discutirá os desafios energéticos do setor na América do Sul
Publicado: 28/09/2026 às 18:38
Fileiras de gabinetes de racks de servidores no data center da Digital Realty em Singapura. (ROSLAN RAHMAN / AFP)
A disponibilidade de energia elétrica tornou-se um dos principais fatores para a instalação de novos data centers na América Latina, à medida que a expansão da inteligência artificial e da computação em nuvem aumenta a demanda por infraestrutura digital. É o que aponta o relatório Global Data Center Trends 2026, produzido pela consultoria CBRE.
Segundo o levantamento, a capacidade instalada nos quatro maiores mercados da região — São Paulo, Querétaro, Santiago e Bogotá — chegou a 1.045 MW no primeiro trimestre de 2026, alta de 41,3% em relação ao mesmo período do ano anterior. São Paulo lidera o ranking, com 536,7 MW.
No Brasil, outro relatório, o Data Center Brasil 2026, da JLL, aponta 106 MW de nova capacidade adicionada no primeiro semestre e outros 134 MW previstos até dezembro, totalizando aproximadamente US$ 8 bilhões em investimentos. A consultoria estima que o mercado brasileiro dobre de tamanho até 2030.
O setor ganhou novo estímulo regulatório em setembro, com a aprovação pelo Senado do Redata (Regime Especial de Tributação para Serviços de Datacenter), que prevê incentivos para equipamentos de instalação e ampliação de data centers, com contrapartidas ligadas ao uso de fontes renováveis e critérios de eficiência hídrica.
Os desafios energéticos, no entanto, permanecem. Segundo o Annual Outage Analysis 2026, do Uptime Institute, 57% dos operadores afirmaram que sua interrupção mais recente de maior impacto gerou prejuízos superiores a US$ 100 mil, e um em cada cinco registrou perdas acima de US$ 1 milhão. Falhas nos sistemas de energia estão entre as principais causas das ocorrências mais graves.
O tema será debatido no Data Center World Brasil 2026, evento que acontece de 6 a 8 de outubro no São Paulo Expo, simultaneamente ao Futurecom. A programação inclui painéis sobre os desafios energéticos do setor e as diferenças entre os mercados de Brasil, México, Chile e Colômbia. Ingressos e informações estão disponíveis em www.datacenterworldbrasil.com.br.
SERVIÇO
Data Center World Brasil 2026 (DCW)
Data: 6 a 8 de outubro de 2026
Local: São Paulo Expo – São Paulo (SP)
Horário: das 10h às 20h
Endereço: Rodovia dos Imigrantes, km 1,5 – Vila Água Funda – São Paulo