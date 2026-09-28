Energia vira gargalo para expansão de data centers na América Latina, aponta estudo

O tema será debatido no Data Center World Brasil 2026, que discutirá os desafios energéticos do setor na América do Sul

Fileiras de gabinetes de racks de servidores no data center da Digital Realty em Singapura. (ROSLAN RAHMAN / AFP)

A disponibilidade de energia elétrica tornou-se um dos principais fatores para a instalação de novos data centers na América Latina, à medida que a expansão da inteligência artificial e da computação em nuvem aumenta a demanda por infraestrutura digital. É o que aponta o relatório Global Data Center Trends 2026, produzido pela consultoria CBRE.

Segundo o levantamento, a capacidade instalada nos quatro maiores mercados da região — São Paulo, Querétaro, Santiago e Bogotá — chegou a 1.045 MW no primeiro trimestre de 2026, alta de 41,3% em relação ao mesmo período do ano anterior. São Paulo lidera o ranking, com 536,7 MW.

No Brasil, outro relatório, o Data Center Brasil 2026, da JLL, aponta 106 MW de nova capacidade adicionada no primeiro semestre e outros 134 MW previstos até dezembro, totalizando aproximadamente US$ 8 bilhões em investimentos. A consultoria estima que o mercado brasileiro dobre de tamanho até 2030.

O setor ganhou novo estímulo regulatório em setembro, com a aprovação pelo Senado do Redata (Regime Especial de Tributação para Serviços de Datacenter), que prevê incentivos para equipamentos de instalação e ampliação de data centers, com contrapartidas ligadas ao uso de fontes renováveis e critérios de eficiência hídrica.

Os desafios energéticos, no entanto, permanecem. Segundo o Annual Outage Analysis 2026, do Uptime Institute, 57% dos operadores afirmaram que sua interrupção mais recente de maior impacto gerou prejuízos superiores a US$ 100 mil, e um em cada cinco registrou perdas acima de US$ 1 milhão. Falhas nos sistemas de energia estão entre as principais causas das ocorrências mais graves.

O tema será debatido no Data Center World Brasil 2026, evento que acontece de 6 a 8 de outubro no São Paulo Expo, simultaneamente ao Futurecom. A programação inclui painéis sobre os desafios energéticos do setor e as diferenças entre os mercados de Brasil, México, Chile e Colômbia. Ingressos e informações estão disponíveis em www.datacenterworldbrasil.com.br.

SERVIÇO

Data Center World Brasil 2026 (DCW)

Data: 6 a 8 de outubro de 2026

Local: São Paulo Expo – São Paulo (SP)

Horário: das 10h às 20h

Endereço: Rodovia dos Imigrantes, km 1,5 – Vila Água Funda – São Paulo

