App do Bradesco caiu? Banco enfrenta instabilidade nesta quinta-feira (3)

Usuários afirmam ainda que o sistema exibe a mensagem de "erro na validação do token reCAPTCHA", o que impede o login em serviços do Bradesco

Bradesco fora do ar: clientes reclamam de instabilidade em serviços online. (Foto: Divulgação/Bradesco)

Clientes do banco Bradesco têm enfrentado problemas para acessar os serviços da instituição financeira na manhã desta quinta-feira (3). De acordo com relatos de internautas, ocorre uma falha de validação ao tentar entrar nas contas.

Usuários afirmam ainda que o sistema exibe a mensagem de "erro na validação do token reCAPTCHA", o que impede o login. A maior parte das queixas, até o momento, aponta para instabilidades no ambiente web do Bradesco para empresas.

Bradesco net empresa não ta dando pra acessar pq n passa validação do recaptcha pic.twitter.com/hen35lE15c — v. ???? (@likesbyvn) September 3, 2026

Segundo o Downdetector, plataforma de monitoramento de serviços online, as reclamações começaram por volta das 5h31 e atingiram o pico às 8h46, com mais de 330 notificações. Na última atualização, às 10h, o volume de relatos havia caído. Até o momento, o Bradesco não se pronunciou sobre o problema.