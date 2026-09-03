App do Bradesco caiu? Banco enfrenta instabilidade nesta quinta-feira (3)
Usuários afirmam ainda que o sistema exibe a mensagem de "erro na validação do token reCAPTCHA", o que impede o login em serviços do Bradesco
Publicado: 03/09/2026 às 10:30
Bradesco fora do ar: clientes reclamam de instabilidade em serviços online. (Foto: Divulgação/Bradesco)
Clientes do banco Bradesco têm enfrentado problemas para acessar os serviços da instituição financeira na manhã desta quinta-feira (3). De acordo com relatos de internautas, ocorre uma falha de validação ao tentar entrar nas contas.
Usuários afirmam ainda que o sistema exibe a mensagem de "erro na validação do token reCAPTCHA", o que impede o login. A maior parte das queixas, até o momento, aponta para instabilidades no ambiente web do Bradesco para empresas.
Bradesco net empresa não ta dando pra acessar pq n passa validação do recaptcha pic.twitter.com/hen35lE15c— v. ???? (@likesbyvn) September 3, 2026
Segundo o Downdetector, plataforma de monitoramento de serviços online, as reclamações começaram por volta das 5h31 e atingiram o pico às 8h46, com mais de 330 notificações. Na última atualização, às 10h, o volume de relatos havia caído. Até o momento, o Bradesco não se pronunciou sobre o problema.