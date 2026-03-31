A inovação real começa quando a inteligência artificial encontra direção humana

Humanos e inteligência artificial (Freepik)

Muitas empresas passaram a tratar a inteligência artificial como um atalho para inovação. A tecnologia entrou nas operações, ganhou orçamento, virou tema recorrente em reuniões executivas e de conselho. Ainda assim, o salto prometido em geração de valor continua raro. O motivo é simples. O principal gargalo da inteligência artificial nas organizações nunca foi tecnológico. O problema está na ausência de direção humana clara. Sem critério, propósito e responsabilidade na liderança, a inteligência artificial acelera tarefas, mas dificilmente produz inovação relevante.



Modelos avançados geram respostas. O que continua sendo escasso é a capacidade de formular as perguntas certas, interpretar contexto e decidir o que merece escala. Inovação exige julgamento, sensibilidade estratégica e responsabilidade pelas consequências. Quando a liderança delega esse papel à tecnologia, o que surge é eficiência operacional, não transformação.

Os dados reforçam essa leitura. Em 2025, cerca de 88% das organizações relataram utilizar inteligência artificial em pelo menos uma função de negócio, contra 78% no ano anterior. No entanto, apenas 39% afirmam perceber impacto no EBIT em nível corporativo.



A distância entre adoção e resultado revela um paradoxo da atual fase da inteligência artificial nas empresas: a tecnologia se disseminou mais rápido do que a capacidade organizacional de utilizá-la estrategicamente. Ferramentas existem. Ambição também. Casos de uso não faltam. O que falta é arquitetura organizacional capaz de transformar capacidade técnica em vantagem competitiva.



Esse descompasso aparece de forma ainda mais clara quando observamos o funcionamento interno das empresas. Mais de 80% dos executivos dizem que suas organizações ainda não perceberam impacto tangível da inteligência artificial generativa no EBIT. Apenas 21% afirmam ter redesenhado fluxos de trabalho de forma fundamental. E somente 27% revisam integralmente o conteúdo produzido por inteligência artificial antes de utilizá-lo.



Esses números indicam que grande parte das organizações incorporou a tecnologia sem redesenhar processos, definir critérios claros de validação ou estabelecer onde a supervisão humana é indispensável.

O resultado é previsível: escala operacional cresce antes da maturidade decisória. É importante separar dois conceitos que frequentemente aparecem misturados no debate empresarial. Automação melhora eficiência. Inovação cria valor novo.



Automatizar atendimento, análise documental ou produção de texto pode gerar ganhos operacionais relevantes. Mas isso, por si só, raramente altera a posição estratégica de uma empresa. O valor real surge quando a inteligência artificial é utilizada para ampliar a capacidade de discernimento da organização, reduzindo o tempo entre hipótese e decisão e elevando a qualidade das escolhas.



Para isso, o papel humano precisa estar no centro do sistema. Não como uma etapa burocrática de validação ao final do processo, mas como parte integrante da arquitetura de decisão. A própria sociedade parece perceber essa distinção. Um estudo de Harvard mostra que o público apoia a automação de cerca de 30% das atividades profissionais com base nas capacidades atuais da inteligência artificial. Quando imagina uma tecnologia mais avançada e mais acessível, esse apoio sobe para 58%.

Mesmo assim, os pesquisadores alertam para um risco claro: empresas podem perder confiança de clientes e colaboradores quando permitem que a tecnologia substitua o elemento humano em tarefas sensíveis. A sociedade aceita eficiência. O que ela não aceita facilmente é perder o valor humano em interações que envolvem confiança, responsabilidade ou empatia.



Essa percepção aparece de forma ainda mais evidente em estudos sobre empatia. Uma pesquisa publicada na Nature Human Behaviour, envolvendo mais de seis mil participantes, mostrou que respostas atribuídas a humanos são consistentemente avaliadas como mais empáticas e acolhedoras do que respostas atribuídas à inteligência artificial.



Em termos de negócios, isso tem implicações diretas. Confiança é um ativo econômico. Ela influencia decisões de compra, reputação, retenção de talentos, gestão de crises e valor de marca. Quando empresas removem o componente humano de pontos críticos da experiência em busca de eficiência máxima, podem reduzir custos operacionais no curto prazo, mas frequentemente corroem valor estratégico no longo prazo.



As organizações de alto desempenho já começaram a entender essa dinâmica. Quanto mais avançada a inteligência artificial, mais robusta precisa ser a governança. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) defende explicitamente uma abordagem de inteligência artificial centrada no humano, baseada em supervisão humana, transparência e responsabilidade.

Em janeiro de 2026, a OCDE e a Organização Internacional do Trabalho reforçaram essa visão ao publicar um conjunto de boas práticas para o desenvolvimento e uso responsável da inteligência artificial no mundo do trabalho, com foco na adaptação da força de trabalho e na preservação da capacidade de julgamento humano.



É nesse ponto que está a verdadeira fronteira competitiva. Empresas vencedoras não serão necessariamente aquelas que implementarem mais pilotos de inteligência artificial. Serão aquelas capazes de combinar tecnologia avançada com desenho institucional sólido, governança clara e pessoas treinadas para tomar decisões melhores.



Isso recoloca o C-Level no centro da transformação. Adotar inteligência artificial não significa apenas investir em plataformas ou criar laboratórios de inovação. O papel da liderança é definir intenção estratégica, estabelecer os limites de autonomia da tecnologia, identificar onde o julgamento humano é indispensável e redesenhar processos de forma consistente.



A Harvard Business School sintetiza esse ponto com clareza: a inteligência artificial atual não substitui experiência e julgamento humano quando o desafio é distinguir boas ideias de ideias medianas ou orientar decisões estratégicas de longo prazo. Quando uma empresa trata a inteligência artificial como um oráculo, ela terceiriza sua própria inteligência organizacional.



Quando a trata como um amplificador da capacidade humana de discernimento, cria uma vantagem muito mais difícil de copiar. A vantagem competitiva na era da inteligência artificial tem aparência tecnológica, mas natureza essencialmente humana. Ela surge quando a organização deixa de medir apenas quantos processos automatizou e passa a avaliar se suas decisões ficaram melhores, se sua execução ficou mais coerente e se sua capacidade de inovar se tornou mais consistente.



Inteligência artificial sem direção humana acelera rotinas. Inteligência artificial combinada com liderança, julgamento e propósito aumenta competência, confiança e valor. O mercado ainda se impressiona com máquinas que respondem perguntas. Os negócios realmente transformadores serão construídos por líderes que sabem perguntar, interpretar e decidir. No fim, a inteligência artificial mais poderosa disponível continua sendo aquela que já existia antes dela: a inteligência humana.

*André Kriger é vice-presidente de Inovação, Estratégia e Novos Negócios da Positivo Tecnologia