Pix fora do ar? Usuários relatam instabilidade no serviço
Nas redes sociais, clientes de bancos que tentaram fazer pagamentos através do Pix relataram dificuldades e falhas generalizadas no serviço, o que pode indicar que o problema está no sistema do Banco Central.
Diario de Pernambuco e Estadão Conteúdo
Publicado: 19/01/2026 às 15:28
O Pix, sistema digital de pagamentos desenvolvido no Brasil, está na mira do presidente dos Estados Unidos sob a justificativa que mecanismos como Pix Automático, Pix por Aproximação e Pix Parcelado (que deve ser lançado ainda neste trimestre) estariam prejudicando empresas americanas (Foto: Bruno Peres/Agência Brasil)
Usuários do Pix, sistema de pagamentos amplamente usado por brasileiros, denunciaram nesta segunda-feira (19) que o serviço estaria fora do ar.
Nas redes sociais, clientes de bancos que tentaram fazer pagamentos através do Pix relataram dificuldades e falhas generalizadas no serviço, o que pode indicar que o problema está no sistema do Banco Central. A instituição financeira ainda não se pronunciou sobre o caso.
No portal DownDetector, que relata denúncias de usuários para quedas de serviços digitais, registrou um pico de reclamações sobre o Pix às 14h50, quando haviam cerca de 8 mil relatos.
PIX FORA DO AR; VEJA BANCOS COM PROBLEMA
Segundo os usuários, os bancos a seguir estão mostrando falha no serviço do Pix:
- Inter;
- Itaú Unibanco;
- Bradesco;
- Banco do Brasil;
- Nubank;
- Santander Brasil;
- Caixa Econômica Federal
- C6 Bank.
BC CONFIRMA QUEDA NO PIX
O Banco Central afirmou nesta sexta-feira, 19, que o Pix já está "operando normalmente", após usuários terem reclamado de instabilidade no sistema de pagamento instantâneo no período da tarde. Em nota, a autoridade monetária confirmou ter identificado indisponibilidade decorrente de problemas internos no serviço do Diretório de Identificadores de Contas Transacionais (DICT), a base central de dados central do Pix.
As falhas aconteceram entre 14h31 e 15h10, de acordo com o BC.
"As equipes técnicas atuaram na identificação e resolução da causa, e o Pix já está operando normalmente", informou a autoridade monetária.