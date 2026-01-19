Pix fora do ar? Usuários relatam instabilidade no serviço

Nas redes sociais, clientes de bancos que tentaram fazer pagamentos através do Pix relataram dificuldades e falhas generalizadas no serviço, o que pode indicar que o problema está no sistema do Banco Central.

O Pix, sistema digital de pagamentos desenvolvido no Brasil, está na mira do presidente dos Estados Unidos sob a justificativa que mecanismos como Pix Automático, Pix por Aproximação e Pix Parcelado (que deve ser lançado ainda neste trimestre) estariam prejudicando empresas americanas (Foto: Bruno Peres/Agência Brasil)

Usuários do Pix, sistema de pagamentos amplamente usado por brasileiros, denunciaram nesta segunda-feira (19) que o serviço estaria fora do ar.

Nas redes sociais, clientes de bancos que tentaram fazer pagamentos através do Pix relataram dificuldades e falhas generalizadas no serviço, o que pode indicar que o problema está no sistema do Banco Central. A instituição financeira ainda não se pronunciou sobre o caso.

No portal DownDetector, que relata denúncias de usuários para quedas de serviços digitais, registrou um pico de reclamações sobre o Pix às 14h50, quando haviam cerca de 8 mil relatos.

PIX FORA DO AR; VEJA BANCOS COM PROBLEMA

Segundo os usuários, os bancos a seguir estão mostrando falha no serviço do Pix:

Inter;



Itaú Unibanco;



Bradesco;



Banco do Brasil;



Nubank;



Santander Brasil;



Caixa Econômica Federal



C6 Bank.



BC CONFIRMA QUEDA NO PIX

O Banco Central afirmou nesta sexta-feira, 19, que o Pix já está "operando normalmente", após usuários terem reclamado de instabilidade no sistema de pagamento instantâneo no período da tarde. Em nota, a autoridade monetária confirmou ter identificado indisponibilidade decorrente de problemas internos no serviço do Diretório de Identificadores de Contas Transacionais (DICT), a base central de dados central do Pix.

As falhas aconteceram entre 14h31 e 15h10, de acordo com o BC.

"As equipes técnicas atuaram na identificação e resolução da causa, e o Pix já está operando normalmente", informou a autoridade monetária.