CCXP25 tem início oficial levando fãs à loucura com Supernatural; Recife marcou presença

Painel de Supernatural marcou o início do evento (Divulgação/CCXP25)

A CCXP25, maior evento de cultura pop da América Latina, abriu suas portas para o público geral nesta quinta-feira (4), dando o início oficial ao evento.

Junto ao público, parte das principais atrações do evento também marcaram o dia, como o primeiro painel de Supernatural. Grande destaque do evento neste ano, o 'Road to Hell', comemoração de 20 anos da série, começou suas festividades, levando uma multidão de fãs ao delírio. No Palco Omelete, localizado com destaque no pavilhão principal, estiveram grandes estrelas do seriado, como Jim Beaver (Bobby), Katherine Newton (Claire), Richard Speight Jr. (Gabriel), Rob Benedict (Chuck) e o ovacionado Misha Collins, que traz o anjo Castiel à vida.

No painel, que aconteceu às 16h, os atores responderam perguntas das apresentadores, interagiram com o público e brincaram entre si.

Recife também esteve bem representado na estreia da CCXP25. No palco Blast!, o Canal Brasil apresentou 'Delegado', seu futuro lançamento que conta a história de Felipe, um jovem delegado que acaba de assumir seu posto na periferia da capital recifense.

Na apresentação, Johnny Massaro, Virgínia Cavendish e Tânia Maria, já conhecida como Dona Tânia, trouxeram novidades em primeira mão da esperada produção nacional e contaram histórias de bastidores.

Além dos palcos, as ativações de grandes marcas como Paramount+, Warner e Amazon chamaram atenção por suas filas, onde fãs buscavam novidades, brindes e atividades de séries e filmes amados.

Na Artists' Alley, fãs puderam finalmente conhecer seus artistas preferidos e adquirir criações exclusivas da CCXP25. Grandes nomes como Sara Pichelli, Nick Dragota e Mike Deodato, conhecidos dos fãs de super-heróis, tiveram seus autógrafos e ilustrações cobiçadas por fãs, que aproveitaram para trazer quadrinhos e livros para serem assinados.