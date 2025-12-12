Rei Charles III diz que tratamento contra câncer será reduzido em 2026

Rei Charles III (CHRIS JACKSON / POOL / AFP)

O rei britânico Charles III, de 77 anos, anunciou nesta sexta-feira, 12, que seu tratamento contra o câncer poderá ser reduzido em 2026. A mensagem foi divulgada em um programa da televisão pública Channel 4.

"Hoje posso anunciar a vocês a boa notícia de que, graças a um diagnóstico precoce para uma intervenção eficaz e ao cumprimento das prescrições médicas, meu programa de tratamento contra o câncer poderá ser aliviado no novo ano", declarou o monarca, classificando a notícia como uma "bênção pessoal".

O monarca foi diagnosticado com um tipo não especificado de câncer em fevereiro de 2024, logo após passar por uma cirurgia na próstata.

À época, ele anunciou o tratamento como parte de uma campanha nacional de conscientização sobre a doença na Grã-Bretanha. Ele chegou a interromper as atividades, mas retomou meses depois, em abril de 2024.