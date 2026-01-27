Quem vai ser eliminado BBB 26 hoje (27/1)? Veja parcial

Os participantes Brigido, Leandro e Matheus estão na berlinda

Na foto, da esquerda para a direita: Brigido, Leandro e Matheus (Globo/Manoella Mello)

O resultado do segundo paredão do Big Brother Brasil 26 será divulgado na noite desta terça-feira (27). Estão na berlinda os participantes Brigido, Leandro e Matheus.

De acordo a pesquisa Votalhada, que reúne enquetes de sites e redes sociais, como o X e o Instagram, o gaúcho Matheus será o eliminado da semana, tendo 64,15% dos votos.

Com 24,55%, o baiano Leandro é o segundo participante com mais chances de sair do reality.

Ainda segundo a pesquisa, Brigido deve ser o menos votado desse paredão, tendo apenas 11,30%.

1. Matheus - 64,15%

2. Leandro - 24,55%

3. Brigido - 11,30%

*A parcial foi divulgada às 18h. É válido ressaltar que não há relação entre a pesquisa e o resultado oficial