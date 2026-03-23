Quem vai sair do BBB 26 amanhã 24/03? Enquete aponta virada na votação

Gabriela Saporito, Jonas Sulzbach e Juliano Floss estão na berlinda

Jonas, Gabi e Juliano estão no paredão do BBB 26 (Globo/ Manoella Mello)

Os participantes Gabriela Saporito, Jonas Sulzbach e Juliano Floss disputam a permanência no paredão do Big Brother Brasil 26 (BBB 26).

A enquete do Uol, que mede a preferência do público, aponta uma virada na votação. Juliano agora aparece à frente, tendo 53,44%.

Logo em seguida está o veterano Jonas, com 44,15%.

Ainda segundo a enquete, a sister Gabriela deve permanecer no programa, tendo apenas 2,41%.

1. Juliano Floss - 53,44%

2. Jonas Sulzbach - 44,15%

3. Gabriela Saporito - 2,41%

A enquete foi conferida às 22h20 e possuía 1.054.881 votos. É válido ressaltar que não há relação entre a pesquisa e o resultado oficial, que será anunciado durante a edição do programa ao vivo desta terça-feira (24).