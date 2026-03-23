Quem vai sair do BBB 26 amanhã 24/03? Enquete aponta virada na votação
Gabriela Saporito, Jonas Sulzbach e Juliano Floss estão na berlinda
Publicado: 23/03/2026 às 22:34
Jonas, Gabi e Juliano estão no paredão do BBB 26 (Globo/ Manoella Mello)
Os participantes Gabriela Saporito, Jonas Sulzbach e Juliano Floss disputam a permanência no paredão do Big Brother Brasil 26 (BBB 26).
A enquete do Uol, que mede a preferência do público, aponta uma virada na votação. Juliano agora aparece à frente, tendo 53,44%.
Logo em seguida está o veterano Jonas, com 44,15%.
Ainda segundo a enquete, a sister Gabriela deve permanecer no programa, tendo apenas 2,41%.
1. Juliano Floss - 53,44%
2. Jonas Sulzbach - 44,15%
3. Gabriela Saporito - 2,41%
A enquete foi conferida às 22h20 e possuía 1.054.881 votos. É válido ressaltar que não há relação entre a pesquisa e o resultado oficial, que será anunciado durante a edição do programa ao vivo desta terça-feira (24).