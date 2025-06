Quem é o humorista pernambucano suspeito de matar miss no Paraná

O corpo de Raíssa foi encontrado na Região Metropolitana de Curitiba (Reprodução/Redes sociais )

Assassino confesso pela morte de Raíssa Suellen, segundo a polícia, Marcelo Alves nasceu em Petrolândia, no Sertão pernambucano, em 1984. Quatro anos depois, o município foi inundado pelo Lago Itaparica para construção da Usina Hidrelétrica Luiz Gonzaga e sua população transferida para o que se chamou de Nova Petrolândia.



Antes disso, com seis meses de vida, sua família se mudou para Paulo Afonso. “Pra fugir da seca e do desemprego meu pai e mãe foram pra Paulo Afonso BA. Onde fui criado”, escreveu Marcelo nos destaques dos seus stories do Instagram, sobre as imagens da antiga Petrolândia. “Saudade sem fim”, complementou.

Em Paulo Afonso, ele cresceu e se tornou professor de kung fu em um projeto social da região e conheceu Raíssa, segundo publicou o jornal O Globo.



Do local de nascimento e das artes marciais, Marcelo buscou referências para o seu nome artístico: Alves Li Pernambucano, “Comediante do Povo, Nordestino Raiz”, como anuncia a bio do Instagram do humorista.

As suas postagens, quase sempre vídeos de seus shows stand up em casas de apresentação em Curitiba, contendo mensagens bíblicas, passaram a receber centenas de comentários desde o desaparecimento da garota de Paulo Afonso, miss Serra Branca Teen 2020, que há três anos morava em Curitiba.



Inicialmente, as mensagens se multiplicaram sobre o paradeiro dela: “Cadê Raíssa?????”. Após a polícia encontrar o corpo na região metropolitana da capital paranaense, elas assumiam o tom de revolta pelo crime bárbaro. “Vc vai pagar pelo que fez. Assassino”, “O inferno te espera”, “Cadeia já para este monstro”.