Presidente também cobrou que o próximo ministro dos Povos Indígenas também monitore os problemas dos mais variados tipos que as comunidades enfrentam

Lula disse que recebeu a notícia de que o cacique Raoni estava internado durante sua viagem à Turquia (© MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quinta-feira (19), que deseja em seu quarto mandato "mudar o padrão do tratamento do povo indígena". Cobrou que o próximo ministro dos Povos Indígenas não só faça demarcações, mas também monitore os problemas dos mais variados tipos que as comunidades enfrentam.

"Nesse meu próximo mandato, não temos que ficar brigando para demarcar terras indígenas. O ministro não pode ficar esperando que venham indígenas para demarcar as terras deles. Além de demarcar, é preciso visitar cada comunidade indígena, fazer o levantamento dos problemas que eles têm, de saúde, de educação, de trabalho, de pescar, de comer", disse o presidente, durante visita ao cacique Raoni na Terra Indígena Kapôt Nhinore, no Mato Grosso.

"O que a gente quer dar é cidadania, sem permitir que vocês percam a cultura milenar que vocês têm", disse. "Vamos mudar o padrão de tratamento do povo indígena. Não é só demarcação de terra."

O presidente disse que a demarcação de terras não pode ser visto somente pela quantidade de terra por indígenas, que em geral tem um resultado muito pouco adensado (poucas pessoas para uma demarcação de terra grande). "Os antepassados do Raoni estavam aqui no Brasil quando não havia nenhum branco. Era tudo dos indígenas. O fato de estarmos demarcando é estarmos dando a vocês o direito e dignidade que vocês nunca deveriam ter perdido."

Lula disse que recebeu a notícia de que o cacique Raoni estava internado durante sua viagem à Turquia. Afirmou ter determinado à sua equipe que o processo da Terra Indígena Kapôt Nhinore, no Norte do Mato Grosso, fosse acelerado para que fosse concretizado com o cacique vivo.

A área tem 362 mil hectares, dos quais 83% preservam cobertura florestal. Está nos municípios de Vila Rica (MT), Santa Cruz do Xingu (MT) e São Félix do Xingu (PA).