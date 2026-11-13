STF tem 3 votos para manter decisão de Dino que flexibiliza folgas após fim da escala 6x1

Entendimento do ministro Flávio Dino mantém a transição para a escala 5x1, mas flexibiliza regras para a concessão de folgas

O ministro do STF, Flávio Dino (MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL)

O Supremo Tribunal Federal (STF) tem três votos para manter a decisão do ministro Flávio Dino que flexibilizou os prazos para folgas após o fim da escala 6x1. A análise é realizada no plenário virtual, que começou nesta sexta-feira (13) e tem conclusão prevista para a próxima segunda-feira (16). Até o momento, os ministros Alexandre de Moraes e Cármen Lúcia acompanharam Dino para confirmar a liminar.

Na decisão proferida na última quinta-feira (12) Dino manteve a transição do fim da escala 6x1 para 16 de dezembro, quando passa a valer a redução da jornada de 44 para 42 horas, com dois dias de folga remunerada. Nesse ponto, ele negou os pedidos da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e da Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Por outro lado, Dino atendeu a parte dos pleitos empresariais ao flexibilizar o prazo para as folgas previstas na emenda constitucional, retirando as travas temporais sobre quando o trabalhador poderá usufruir do descanso.

A emenda promulgada pelo Congresso prevê que acordos e convenções coletivas poderão estabelecer regimes de compensação que assegurem, na média, dois dias de repouso por semana - oito dias de repouso por mês - e ao menos uma folga por semana, preferencialmente aos domingos. A decisão de Dino, na prática, desconsidera os prazos para usufruto das folgas, deixando a definição a cargo de acordo ou convenção coletiva.

Em outro ponto favorável às empresas, Dino decidiu que a nova jornada semanal de 42 horas de trabalho pode ser distribuída ao longo dos cinco dias da semana - ou seja, 8h24 por dia - sem necessidade de pagamento de adicional dos 24 minutos excedentes.