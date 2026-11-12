Zanin nega pedido de segundo turno no Rio e mantém vitória de Douglas Ruas

Ministro do STF manteve, por enquanto, vitória de Douglas Ruas no primeiro turno; mérito da ação ainda será analisado pela Corte

Zanin ainda deverá analisar o mérito da ação apresentada pelo PSD (Gustavo Moreno/STF)

O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou nesta quinta-feira (12) o pedido de liminar apresentado pelo diretório nacional do PSD para que fosse realizado um segundo turno na eleição para o governo do Rio de Janeiro. A disputa seria entre Douglas Ruas (PL) e Eduardo Paes (PSD).

Com a decisão, permanece válida, por enquanto, a vitória de Ruas no primeiro turno. Zanin, porém, ainda deverá analisar o mérito da ação apresentada pelo partido.

O PSD questiona no Supremo a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que confirmou o indeferimento da candidatura de Anthony Garotinho (Republicanos) e determinou a anulação dos 274.411 votos recebidos pelo candidato.

A retirada desses votos da contagem alterou o resultado da eleição. Com a nova totalização, Douglas Ruas ultrapassou a metade dos votos válidos, percentual necessário para que um candidato seja eleito no primeiro turno.

O partido argumenta que a anulação dos votos de Garotinho não deveria produzir esse efeito sobre o resultado da eleição e pede que a Justiça determine a realização de um segundo turno.

Ao negar a liminar, Zanin entendeu que a decisão que levou à exclusão dos votos de Garotinho ainda pode ser questionada dentro do próprio processo eleitoral. Por isso, segundo o ministro, não seria adequado suspender imediatamente os efeitos da decisão do TSE.

A decisão desta quinta-feira não encerra a discussão, o pedido do PSD ainda será analisado definitivamente pelo STF, quando o mérito da ação for julgado. Até lá, permanece o resultado que deu a Douglas Ruas a vitória no primeiro turno da eleição para o governo do Rio de Janeiro.