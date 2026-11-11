"A gente vive um sistema de Justiça antidemocrático", diz promotora Lívia Sant'Anna Vaz, cotada para ser a primeira ministra negra no STF

Em evento na Alepe, jurista cotada para o tribunal defendeu a diversidade no Judiciário como um passo essencial para mudar o pensamento nas instâncias de decisão

Livia Sant'Anna Vaz, promotora de Justiça do Ministério Público da Bahia (Rafael Vieira/DP Foto)

A promotora de Justiça do Ministério Público da Bahia, Lívia Sant'Anna Vaz, é um dos nomes mais cotados para disputar uma vaga no Supremo Tribunal Federal, sendo a primeira mulher negra em mais de 130 anos de história a ocupar uma cadeira na Corte. A jurista participa, nesta quarta-feira (11), da 4.ª edição da Jornada Antirracista da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe).

Durante coletiva de imprensa, questionada pelo Diário de Pernambuco sobre uma possível indicação, a promotora expôs o retrato do STF, que, em mais de um século, teve apenas três mulheres, todas brancas, e três homens negros. Nunca uma mulher negra. "Eu digo que sou uma exceção. A exceção que confirma a regra de exclusão de mulheres negras. Nós não chegamos sequer a ocupar 6% dos cargos no sistema de Justiça", apontou.

Lívia ressaltou que as mulheres negras representam 28% da população brasileira e formam o maior grupo social do país, contudo, ainda seguem fora dos espaços de poder e decisão. "Se a gente pensa um sistema de Justiça que tem apenas 6% de mulheres negras, a gente vive um sistema de Justiça antidemocrático, porque ele não reflete as vivências e as demandas da população brasileira."

Para a promotora, a diversidade nesses espaços não é apenas sobre mudar a fotografia do tribunal. "Não é apenas sobre a fotografia mudar a cor, mudar o sexo. É sobre mudar o pensamento. Quando a gente traz diversidade para os espaços de poder e decisão, a gente muda o pensamento, a gente traz democracia para esses espaços", salientou.

Na ocasião, a jurista também falou sobre como racismo e machismo se entrelaçam e impactam as mulheres negras no Brasil. Ademais, ela lembrou que as mulheres negras ocupam a base da pirâmide social brasileira, recebendo a menor renda média mensal, mesmo realizando as mesmas atividades que outros grupos sociais, e, em contrapartida, assumem a maior carga tributária do país.

"As mulheres negras são as maiores vítimas de todos os tipos de violência contra as mulheres, desde violência sexual, violência doméstica e familiar, violência obstétrica também, feminicídios. "Há uma desigualdade muito efetiva, um entrelaçamento de sexismo e racismo no Brasil", frisou.

Para a promotora, é preciso tratar antirracismo e antissexismo para além da questão identitária. "Não são pautas identitárias, são pautas que interessam a toda a nossa sociedade, que dizem respeito à nossa Constituição Cidadã", disse. "Não teremos uma democracia efetiva se não incluirmos mulheres negras. Se elas estão na base da pirâmide, faz todo sentido a frase de Angela Davis, que diz que, quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela."