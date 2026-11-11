TSE multa Meta por não respeitar tratamento igualitário entre Lula e Flávio Bolsonaro nas eleições

Lula derrotou Bolsonaro no segundo turno, em 25 de outubro, após uma campanha na qual o petista denunciou uma "interferência" da matriz do Facebook, Instagram e WhatsApp para beneficiar o candidato da direita

Candidatos à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) (NELSON ALMEIDA/AFP e MAURO PIMENTEL / AFP)

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) multou nesta terça-feira (10) a gigante tecnológica Meta por descumprir ordens sobre tratamento igualitário em suas plataformas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a seu adversário Flávio Bolsonaro (PL) durante a campanha eleitoral.

Lula derrotou Bolsonaro no segundo turno, em 25 de outubro, após uma campanha na qual o petista denunciou uma "interferência" da matriz do Facebook, Instagram e WhatsApp para beneficiar o candidato da direita.

O TSE impôs por unanimidade uma multa de R$ 7,5 milhões à americana Meta, embora não tenha considerado comprovada uma "ação deliberada para desequilibrar o pleito", segundo afirmou o juiz relator Marco Aurélio Bellizze.

Após vencer as eleições, Lula prometeu aprofundar a regulamentação das redes sociais no Brasil.

Durante seu governo, já foi aprovado um marco legal rigoroso que responsabiliza as empresas de tecnologia pelos conteúdos divulgados pelos usuários.

A Meta se comportou como um "agente político" que teria prejudicado Lula com "graves irregularidades", afirmou o advogado Angelo Ferraro perante o TSE.

A campanha lulista havia denunciado a Meta por "manipulação algorítmica", sob a alegação de que a empresa teria prejudicado o presidente ao impor restrições a conteúdos eleitorais em suas plataformas.

Embora a empresa americana tenha negado as acusações, admitiu falhas atribuídas a "problemas técnicos" que não teriam afetado apenas o Brasil.

A advogada da Meta, Patrícia Marta Martins, afirmou perante o TSE que as denúncias de interferência são "falsas e infundadas" e que as determinações judiciais foram "integralmente cumpridas" pela empresa.

Durante a campanha, o TSE determinou que a Meta adotasse medidas para garantir igualdade na distribuição de conteúdos dos dois candidatos.

Os sete ministros do tribunal acompanharam nesta terça-feira o voto do relator Bellizze, segundo o qual a empresa descumpriu prazos e não agiu com transparência ao fornecer informações incompletas, "genéricas" ou até mesmo em outro idioma ao TSE.

Segundo os magistrados, o processo não demonstrou que a Meta tenha agido deliberadamente em favor de Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Após não reconhecer sua derrota nas eleições, o senador fugiu do Brasil para os Estados Unidos, enquanto a Polícia Federal o investiga em um suposto caso de lavagem de dinheiro.

De Miami, ele se autoproclamou o verdadeiro "líder" do Brasil