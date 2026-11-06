Fachin homologa delação de investigado no caso Master

Ex-presidente da Reag Investimentos, João Carlos Mansur (GERALDO MAGELA/AGÊNCIA SENADO)

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, decidiu nesta sexta-feira (6) homologar a delação premiada do fundador e ex-presidente da Reag Investimentos, João Carlos Mansur.

Em janeiro deste ano, Mansur foi alvo de buscas e apreensões durante a segunda fase da Operação Compliance Zero, que investiga fraudes financeiras no Banco Master e a tentativa de compra da instituição pelo Banco Regional de Brasília (BRB), banco público ligado ao Governo do Distrito Federal (GDF).

O acordo de delação foi fechado com a Procuradoria-Geral da República (PGR) e está em segredo de Justiça.

A Reag foi liquidada pelo Banco Central por “graves violações” às normas que devem ser seguidas pelas instituições que integram o Sistema Financeiro Nacional.