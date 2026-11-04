Ex-diretor do CaboPrev critica pedido de Lula Cabral para mudar relatoria às vésperas do julgamento

Álberico Rodrigues apontou que o recurso da defesa seria uma forma de adiar o julgamento, previsto para o dia 11 de novembro

Caboprev está no centro de investigação sobre corrupção (Foto: Divulgação)

O ex-diretor-presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Cabo de Santo Agostinho (CaboPrev) Albérico Rodrigues comentou, nesta quarta-feira (4), sobre o pedido protocolado pela defesa do prefeito do Cabo de Santo Agostinho, Lula Cabral (PDT), para alterar a relatoria do processo criminal em que é réu sobre supostos desvios de recursos ocorridos no órgão em 2017.

Em nota enviada ao Diario de Pernambuco, Alberico questiona o momento do pedido de troca, a sete dias do julgamento no Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF-5), marcado para o dia 11 de novembro. Na solicitação, os representantes de Lula Cabral pedem que o desembargador federal Manoel Erhardt assuma a relatoria do caso, no lugar do atual desembargador federal Edvaldo Batista.

“A pergunta é simples: se a questão envolve a distribuição do processo, por que levantá-la somente agora, a poucos dias do julgamento? O pedido pode ter fundamento jurídico legítimo. Mas, apresentado depois de oito anos de tramitação, desperta questionamentos sobre seus efeitos e sobre a possibilidade de novo adiamento”, questionou Albérico.

O ex-gestor, exonerado em março deste ano, também criticou a nomeação de Jefferson Rodrigues de Souza para o comando interino do órgão, uma vez que o novo dirigente faria parte do grupo político vinculado ao prefeito cabense.

“O mesmo instituto que esteve no centro das investigações voltou a enfrentar questionamentos sobre sua independência administrativa. A situação chegou ao ponto de o Ministério Público de Pernambuco pedir o afastamento do atual dirigente e a nomeação de um administrador independente dos grupos políticos envolvidos”, alegou.

Alberico apontou ainda que o recurso da defesa seria uma nova tentativa de impedir que o julgamento ocorra na data prevista. “Se você observar o movimento processual, no passado tentaram levar o processo para São Paulo, só que a nossa atuação do assistente de acusação cobrou dos órgãos de controle celeridade”, declarou em entrevista ao Diario.

A exoneração de Albérico Rodrigues ocorreu após a abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) na Câmara dos Vereadores do Cabo de Santo Agostinho, que foi presidida pelo vereador Paulo Farias do Monte (PSB), aliado de Lula Cabral. “Eu fui afastado sem direito de defesa”, disse Alberico, que também afirmou se considerar o “inimigo número 1” do atual prefeito do Cabo.



O Diario de Pernambuco tentou contato com o prefeito Lula Cabral, mas não houve retorno até o fechamento desta matéria. O espaço segue aberto para eventuais esclarecimentos.

Julgamento sobre o caso Caboprev

A ação prevista para ser julgada pelo TRF-5 no dia 11 de novembro envolve acusações de corrupção passiva, lavagem de dinheiro, associação criminosa e gestão fraudulenta. Sob a gestão do prefeito Lula Cabral, o órgão teria aplicado, sem as devidas autorizações, cerca de R$ 92 milhões em um fundo gerido pela empresa Terra Nova Gestão de Recursos, investimento que acabou gerando prejuízos para o instituto.

Em relação ao julgamento, Albérico reforçou que acredita na dignidade da Justiça e dos órgãos de controle e que espera a condenação do prefeito. “Ele mexeu no sagrado. E como diria Chico Science: “Um homem roubado nunca se engana”. Roubaram o futuro dos aposentados, roubaram a minha aposentadoria”, declarou.

