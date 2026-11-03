Presidente do Republicanos no DF diz que partido receberia Michelle "de braços abertos"

Joaquim Mauro Silva afirmou que contar com a senadora recém-eleita e ex-primeira-dama na sigla "seria uma honra", mas negou haver alguma articulação

Michelle, ex-primeira-dama, eleita senadora pelo Distrito Federal nas eleições de outubro (Wilton Junior/Estadão)

Joaquim Mauro Silva, presidente do Republicanos no Distrito Federal, afirmou nesta terça-feira (3) que o partido receberia a senadora eleita Michelle Bolsonaro (PL) "de braços abertos", mas negou que haja conversas sobre a filiação da ex-primeira-dama. A declaração foi dada ao portal Metrópoles.

"Para a gente seria um prazer, uma honra. Mas não teve conversa recente, não. Vi notícias sobre articulação, mas nem precisaria, vamos recebê-la de braços abertos. Mas não tem conversa sobre isso", disse o dirigente.

Michelle foi eleita senadora pelo Distrito Federal em outubro de 2026. Informações que circularam nos bastidores indicam uma possível saída dela do PL rumo ao Republicanos, sigla que já tem no DF a senadora Damares Alves.

Os rumores ganharam força depois que Flávio Bolsonaro (PL), derrotado na disputa pela Presidência, foi para os Estados Unidos, na terça-feira (27). A saída abriu nos bastidores de Brasília a discussão sobre quem herdará o espólio político do bolsonarismo, a base de apoiadores e de influência construída em torno da família Bolsonaro.

