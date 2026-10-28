Voo com Flávio Bolsonaro deixa o Equador e segue para Miami

A previsão, de acordo com o site de monitoramento aéreo FlightAware, é de que o avião chegue ao aeroporto Opa-locka Executive por volta das 10h40

Flávio Bolsonaro (MAURO PIMENTEL / AFP)

O voo que leva o senador Flávio Bolsonaro (PL) e sua família para Miami, nos Estados Unidos, decolou às 6h22 (horário de Brasília) desta quarta-feira (28). O avião partiu da Argentina, com breve escala no Equador. As informações são do portal g1.

A previsão, de acordo com o site de monitoramento aéreo FlightAware, é de que o avião chegue ao aeroporto Opa-locka Executive por volta das 10h40.

Mais cedo, às 5h46 (horário de Brasília), o voo LV-JQW pousou em Guayaquil para uma breve escala. Ele sobrevoou o Paraguai, Bolívia e Peru, e não cruzou espaço aéreo brasileiro.

Flávio Bolsonaro, acompanhado da sua mulher, acompanhado da mulher, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, e das filhas, Carolina e Luiza Figueira Bolsonaro, atravessou a fronteira terrestre com a Argentina às 22h50, "com documentação de viagem válida, sem nenhum impedimento legal", afirma um comunicado publicado na rede social X pela Direção Nacional de Migrações da Argentina.

O governo do presidente Donald Trump afirmou na terça-feira (27) que concederia visto ao senador e à sua família, segundo uma fonte de alto escalão do Departamento de Estado dos EUA, que não revelou o paradeiro do candidato derrotado à Presidência da República.

