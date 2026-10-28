Flávio Bolsonaro entra na Argentina com a família e embarca em voo privado para o Equador
Governo argentino confirma que o senador cruzou a fronteira por Puerto Iguazú horas depois de descumprir ordem do STF para entregar o passaporte; viagem ocorre três dias após derrota para Lula no 2º turno
Luiz Felipe - Correio Braziliense
Publicado: 28/10/2026 às 06:19
Flávio Bolsonaro (PL), 45, foi derrotado por Lula (PT), 80, em sua primeira tentativa de se eleger presidente da República (Charles Vieira)
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) entrou na Argentina na noite de terça-feira (27) pelo Ponte Internacional Tancredo Neves, que liga Foz do Iguaçu (PR) a Puerto Iguazú, na província de Misiones, e embarcou cerca de 40 minutos depois em um voo privado com destino a Guayaquil, no Equador. A informação foi confirmada pela Dirección Nacional de Migraciones, órgão migratório argentino.
Segundo o comunicado, o senador cruzou a fronteira às 22h50 acompanhado da mulher, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, e das filhas, Carolina e Luiza Figueira Bolsonaro. De acordo com as autoridades argentinas, os quatro apresentaram documentação de viagem válida, não tinham impedimento legal para ingressar no país e a passagem foi registrada sem incidentes. Às 23h30, o grupo embarcou em uma aeronave despachada pela empresa Baires Fly S.A., com Guayaquil como destino informado no plano de voo.
O comunicado, entretanto, não identifica qual documento foi utilizado por Flávio, cujos passaportes brasileiros haviam sido cancelados. O senador tem passaporte italiano, concedido em 2023, durante o governo da primeira-ministra Giorgia Meloni. A confirmação contradiz informações anteriores. Na manhã de terça-feira, o Ministério da Segurança argentino havia afirmado à CNN que Flávio não entrara no país, e o órgão migratório declarou naquele dia não ter registro de ingresso do senador.