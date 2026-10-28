Flávio Bolsonaro entra na Argentina com a família e embarca em voo privado para o Equador

Governo argentino confirma que o senador cruzou a fronteira por Puerto Iguazú horas depois de descumprir ordem do STF para entregar o passaporte; viagem ocorre três dias após derrota para Lula no 2º turno

Flávio Bolsonaro (PL), 45, foi derrotado por Lula (PT), 80, em sua primeira tentativa de se eleger presidente da República (Charles Vieira)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) entrou na Argentina na noite de terça-feira (27) pelo Ponte Internacional Tancredo Neves, que liga Foz do Iguaçu (PR) a Puerto Iguazú, na província de Misiones, e embarcou cerca de 40 minutos depois em um voo privado com destino a Guayaquil, no Equador. A informação foi confirmada pela Dirección Nacional de Migraciones, órgão migratório argentino.

Segundo o comunicado, o senador cruzou a fronteira às 22h50 acompanhado da mulher, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, e das filhas, Carolina e Luiza Figueira Bolsonaro. De acordo com as autoridades argentinas, os quatro apresentaram documentação de viagem válida, não tinham impedimento legal para ingressar no país e a passagem foi registrada sem incidentes. Às 23h30, o grupo embarcou em uma aeronave despachada pela empresa Baires Fly S.A., com Guayaquil como destino informado no plano de voo.

O comunicado, entretanto, não identifica qual documento foi utilizado por Flávio, cujos passaportes brasileiros haviam sido cancelados. O senador tem passaporte italiano, concedido em 2023, durante o governo da primeira-ministra Giorgia Meloni. A confirmação contradiz informações anteriores. Na manhã de terça-feira, o Ministério da Segurança argentino havia afirmado à CNN que Flávio não entrara no país, e o órgão migratório declarou naquele dia não ter registro de ingresso do senador.

Confira a matéria no site do Correio Braziliense.