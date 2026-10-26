Líderes mundiais parabenizam Lula pela reeleição à Presidência do Brasil

Líderes de direita e de esquerda em todo o mundo reconheceram a vitória de Lula no segundo turno das eleições presidenciais de 2026

O presidente da República reeleito, Luiz Inácio Lula da Silva (Paulo Pinto/Agência Brasil)

Líderes mundiais parabenizaram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela reeleição contra o senador e candidato de oposição Flávio Bolsonaro (PL), conquistada neste domingo (25).

Os presidentes de direita do Paraguai, Santiago Peña, da Bolívia, Rodrigo Paz, e do Panamá, José Raúl Mulino, foram os primeiros a parabenizar Lula. Eles não aguardaram nem mesmo o anúncio oficial do Tribunal Superior Eleitoral, tampouco uma mensagem de Flávio Bolsonaro reconhecendo a derrota.

Mulino, Paz e Peña fizeram publicações no X. Os três cultivam boas relações pessoais com Lula e mantiveram reuniões com ele no Brasil e fora dele.

"Parabéns Lula pela sua eleição como presidente do Brasil. Saúdo o povo brasileiro por esta grande jornada democrática. O Paraguai e o Brasil compartilham uma agenda comum de integração e desenvolvimento. Continuaremos trabalhando juntos pelo bem-estar do nosso povo", disse Peña.

Os três possuem boas relações pessoais com Lula e estavam na conta do Palácio do Planalto dentro daqueles que reconheceriam, imediatamente, uma vitória do petista, sem embarcar em questionamentos de Flávio Bolsonaro. Também não se envolveram na campanha eleitoral, nem tomaram lado.

"Parabenizo o presidente Lula por sua vitória. Bolívia e Brasil somos países vizinhos e irmãos, unidos por uma história e desafios comuns. Continuaremos trabalhando juntos para fortalecer nossa relação e gerar mais oportunidades para nossas nações", escreveu Paz, que derrotou nas urnas o Movimento ao Socialismo, partido por décadas aliado ao PT.

Além dos três líderes de direita, Lula também recebeu cumprimentos do ditador de Cuba, Miguel Díaz-Canel, que, em mensagem, chamou Lula de "irmão"e classificou a vitória como "histórica" e afirmou que ela "garante a continuidade do caminho de paz, soberania e justiça social".

O presidente do Uruguai, Yamandú Orsi, de esquerda, também informou que conversou com Lula após o resultado. "Acabo de conversar com o presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, um amigo. Eu o parabenizei pela vitória e pela festa democrática que representa um processo eleitoral", afirmou.

Outra líder latino-americana de esquerda, Claudia Sheinbaum, também se manifestou e destacou a vitória como expressão da vontade popular. "Viva a democracia, o povo brasileiro venceu. Parabéns, presidente Lula!", escreveu. Já o presidente do Panamá, José Raúl Mulino parabenizou o Brasil pelo processo eleitoral e Lula pela vitória, enfatizando a continuidade da cooperação.

A presidente do Peru, Keiko Fujimori, e o presidente do Equador, Daniel Noboa, deixaram as diferenças políticas de lado e parabenizaram Lula pela vitória.

"Felicito o presidente @lulaoficial por sua reeleição e saúdo o povo brasileiro por esta jornada democrática", disse Fujimori, em publicação no X. "Próximo ao bicentenário das nossas relações diplomáticas, reafirmo nossa vontade de fortalecer nossa aliança estratégica, a integração, a cooperação e o desenvolvimento sustentável da Amazônia que compartilhamos, em benefício de ambos os povos", concluiu a presidente peruana, que chegou ao poder em julho.

Já Noboa, também em publicação no X, mandou "felicitações" a Lula e disse que "nossa região tem inimigos comuns, desafios compartilhados e muito a ganhar quando trabalhamos juntos".

Os dois presidentes fazem parte de uma nova geração de líderes de direita que chegaram ao poder recentemente na América do Sul.

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, também parabenizou Lula pela reeleição. "A relação entre ambos os países floresceu sob nossa parceira. Vamos aproveitar esta oportunidade para torná-la ainda mais forte", escreveu o premiê no X.

Carney disse ainda que pretende aprimorar a colaboração bilateral em comércio, meio ambiente e "prosperidade".

O presidente da França, Emmanuel Macron, destacou a relação entre os dois países em mensagem divulgada nesta segunda-feira (26).

"A França e o Brasil têm muito a construir juntos. Diante dos grandes desafios do nosso tempo, reforcemos nossa parceria estratégica e façamos viver a amizade entre nossos dois países a serviço de um mundo mais justo", disse o líder francês, em publicação no X.

A presidente da Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia (UE), Ursula von der Leyen, também comentou o resultado das eleições no Brasil.

"Parabéns ao meu amigo, Lula, pela sua vitória", disse von der Leyen, no X. "A democracia e o multilateralismo venceram no Brasil. A parceria da Europa com o Brasil está florescendo. Permaneceremos ao seu lado nos anos vindouros. Juntos, continuaremos trabalhando por um comercio livre e aberto, uma ordem global baseada em regras e fortes ambições pelo clima."

A Rússia também celebrou a reeleição de Lula, ressaltando seus esforços para o desenvolvimento das relações entre os dois países membros dos BRICS.

"Ele fez muito, não apenas para o desenvolvimento das relações bilaterais, mas também para o avanço de processos no âmbito dos BRICS", declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, parabenizou Lula pela reeleição. "O povo brasileiro falou", escreveu ele no X. "A União Europeia (UE) e o Brasil são parceiros sólidos."

Costa confirmou ter conversado com o presidente brasileiro na noite anterior para felicitá-lo pela reeleição. "Vamos continuar a trabalhar juntos para aprofundar os nossos laços, enfrentar os desafios globais e construir um mundo mais pacífico e próspero", concluiu.