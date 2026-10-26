100% das urnas apuradas: Lula recebe 51,79% e Flávio, 48,21% dos votos válidos

Os votos totais nominais foram 96,76%. 1,12% dos eleitores (1.430.496) votaram em branco e 2,12% (2.723.305) anularam o voto.

O presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) (MIGUEL SCHINCARIOL/AFP e PABLO PORCIUNCULA/AFP)

Com 100% das urnas apuradas, o presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) obteve 64.256.232 votos, que totalizaram 51,79% dos votos válidos. Seu adversário, o senador Flávio Bolsonaro (PL), alcançou 59.826.041 votos, o que correspondeu a 48,21%.

Todas as 499.248 foram totalizadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Os votos totais nominais foram 96,76%. 1,12% dos eleitores (1.430.496) votaram em branco e 2,12% (2.723.305) anularam o voto.

Neste segundo turno, 80,78% (128.236.074) dos eleitores compareceram às urnas, enquanto 19,22% (30.509.005) se abstiveram do seu direito. 158.745.502 brasileiros estavam aptos para votar.

