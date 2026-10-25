Celina Leão é reeleita governadora do Distrito Federal (DF)

Resultado foi declarado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) às 20h02, com 90% das urnas apuradas

Governadora do DF e candidata ao governo, Celina leão (Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

Celina Leão (PP) foi eleita governadora do Distrito Federal (DF) no segundo turno das eleições 2026. Com 97% das urnas apuradas, a ex-deputada federal registra 957.694 votos (57,21%).

O resultado foi declarado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) às 20h02, com 90% das urnas apuradas. No momento do anúncio, Celina Leão tinha 57,22% (889.908) dos votos válidos, contra 42,78% (680.125) de Leandro Grass (PT), e foi matematicamente eleita.

Com a vitória, Celina Leão se torna a primeira mulher a ser diretamente eleita para governar o Distrito Federal. Ela era vice-governadora na chapa de Ibaneis Rocha (MDB) em 2022 e assumiu o comando do Palácio do Buriti em março deste ano, quando o ex-governador saiu do cargo para tentar uma vaga no Senado do DF.

Celina Leão Hizim Ferreira tem 45 anos, é natural de Goiânia (GO) e formada em administração. No primeiro turno, Celina teve 825.530 votos, o que representa 49,93% dos votos válidos, contra 569.930 votos do segundo candidato mais votado, Leandro Grass (PT), que teve 569.930 votos na ocasião.

Celina ficou a apenas 1.089 votos de alcançar o necessário para vencer ainda na primeira etapa, o que levou a eleição para o 2º turno contra Grass (PT).

