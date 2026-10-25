Governadora Raquel Lyra vota em Caruaru: 'Vão para as urnas cheios de amor'

A governadora também agradeceu à reeleição em Pernambuco, e afirmou que 'Hoje é um dia super importante para a democracia'

A governadora Raquel Lyra (PSD) votou em Caruaru, Agreste do estado (Reprodução/Redes Sociais)

A governadora Raquel Lyra (PSD), reeleita em Pernambuco durante o 1º turno das Eleições 2026, votou durante o começo da tarde deste domingo (25), no Colégio Diocesano em Caruaru, Agreste do Estado.

Antes de votar, Raquel destacou a impotência do direito ao voto “Hoje é um dia super importante para a democracia. Pernambuco e o Brasil escolhem o nosso presidente da República. Eu venho aqui mais uma vez para exercer o nosso direito ao voto. Muita gente lutou antes de nós para que isso virasse realidade”, afirmou.

A governadora também agradeceu à reeleição em Pernambuco, e pediu para que os pernambucanos e pernambucanas ‘vão para as urnas cheios de amor’.