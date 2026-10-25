João Campos reage a vídeo de Nikolas Ferreira: 'Nordeste ter gratidão a Lula não é motivo de chacota'

A declaração foi feita durante uma transmissão ao vivo no canal de Lula no YouTube, na madrugada deste sábado (24), em reação a um vídeo divulgado pelo deputado federal reeleito Nikolas Ferreira (PL-MG)

João Campos (PSB) e Deputado Federal Nikolas Ferreira (PL) (Karol Rodrigues/DP Foto e Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)

O ex-prefeito do Recife e presidente nacional do PSB, João Campos, afirmou que a gratidão dos nordestinos ao presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não deve ser motivo de chacota. A declaração foi feita durante uma transmissão ao vivo no canal de Lula no YouTube, na madrugada deste sábado (24), em reação a um vídeo divulgado pelo deputado federal reeleito Nikolas Ferreira (PL-MG), que criticou a atuação do governo federal no Nordeste.

"Ele muda a história dele e muda a história de todo o Brasil, cuida de uma democracia e de tanta gente. Então, se a gente tem gratidão a ele, é bonito ter gratidão. O Nordeste ter gratidão a ele é algo que me orgulha e não é motivo de chacota", declarou Campos.

O presidente do PSB também relembrou a trajetória de Lula, que nasceu em Garanhuns, no Agreste pernambucano, e se mudou aos 7 anos para São Paulo. Campos defendeu o reconhecimento dos nordestinos às ações do petista na região.

A declaração ocorre após Nikolas divulgar um vídeo nas redes sociais com depoimentos de moradores do Nordeste criticando o governo Lula e afirmando que a região foi esquecida pelo presidente.

Na sexta-feira, 23, Campos já havia reagido à passagem do deputado por Pernambuco. Em publicação nas redes sociais, acusou Nikolas de desrespeitar a região e disseminar desinformação durante a campanha eleitoral.

"Nikolas, o Nordeste precisa de gente que trabalhe de verdade, não de quem vem de jatinho aqui de quatro em quatro anos trazer discurso de ódio, desinformação e mentira", afirmou o ex-prefeito.