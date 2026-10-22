Flávio Bolsonaro e Lula se enfrentam nesta sexta em último debate antes do segundo turno

Através de sites do Grupo Globo, haverá checagem das declarações dos presidenciáveis durante o confronto

Debate é último confronto marcado antes do decisivo domingo (25) de segundo turno (Fotos: Charles Vieira e Ricardo Stuckert)

A dois dias do segundo turno das eleições presidenciais, Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terão, nesta sexta-feira (23), mais uma oportunidade de confrontar propostas e disputar o voto dos eleitores. Os dois candidatos participam do debate promovido pela TV Globo, o último previsto antes da votação de domingo (25), em um momento decisivo da corrida pelo Palácio do Planalto.

O encontro será realizado nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, com mediação do jornalista César Tralli. A transmissão começa logo após o Jornal Nacional, prevista para 21h20, com exibição simultânea pela TV Globo, GloboNews, g1 e Globoplay.

O debate será dividido em quatro blocos, três deles dedicados a temas previamente definidos e um de perguntas livres. A dinâmica prevê confrontos diretos entre os presidenciáveis, com espaço para questionamentos, respostas, réplicas e tréplicas.

Além da disputa de narrativas, o formato busca aprofundar as propostas dos candidatos para o próximo mandato presidencial, com discussões sobre questões nacionais e demandas específicas das diferentes regiões do país.

Como será o debate

No primeiro bloco, Lula e Flávio participarão de seis rodadas de perguntas sobre assuntos relacionados às regiões brasileiras e a um tema prioritário de alcance nacional. Cada candidato terá três minutos por rodada, distribuídos entre pergunta e réplica ou resposta e tréplica.

O segundo e o terceiro blocos seguirão a mesma dinâmica, mas os presidenciáveis poderão escolher os assuntos que desejam abordar entre os temas apresentados em um telão.

O quarto bloco terá tema livre e uma dinâmica diferente. Cada candidato contará com oito minutos de fala, sem limite de intervenções, podendo administrar o próprio tempo entre perguntas, respostas e eventuais confrontos com o adversário.

O g1 também fará a checagem das declarações dos presidenciáveis durante o confronto, por meio do projeto Fato ou Fake. A verificação continuará ao longo da madrugada, em parceria com outros veículos de imprensa do Grupo Globo.