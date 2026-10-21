Lula edita MP com R$ 6,4 bilhões em crédito extra para Plano Brasil Soberano

Crédito extraordinário será utilizado para pagar os encargos dos financiamentos a exportadores e seus fornecedores beneficiados pelo Brasil Soberano

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (José Cruz/Agência Brasil)

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, editou a Medida Provisória (MP) 1.397 com mais R$ 6,494 bilhões em crédito extraordinário para o pagamento bancar os encargos dos financiamentos a exportadores e seus fornecedores beneficiados pelo Plano Brasil Soberano. O texto foi publicado no Diário Oficial da União (DOU).

O Brasil Soberano é o programa do governo federal de apoio às empresas afetadas pelo tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O plano possui regras consolidadas pela Lei nº 15.473/2026.

MP também para defesa civil

Ações de defesa civil no país terão reforço de R$ 300 milhões para gestão de riscos e desastres. Medida provisória publicada nesta quarta-feira (21) abre crédito extraordinário em nome do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.

Segundo a MP n° 1.398, os recursos serão aplicados no programa Gestão de Riscos e de Desastres, na ação de Proteção e Defesa Civil. A destinação dos recursos ocorre no mês em que estados da Região Norte enfrentam estiagem e queimadas florestais e áreas do Sul e Sudeste são atingidas por tempestades.