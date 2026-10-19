Decepcionante, triste, vergonhoso, infeliz: como eleitores analisaram o debate presidencial

Para eleitores, faltou qualidade e sobrou baixo nível nas discussões entre os dois nomes que querem governar o País pelos próximos quatro anos

Brazil's President and presidential candidate Luiz Inacio Lula da Silva smiles as Brazil's right-wing presidential candidate Flavio Bolsonaro speaks during a debate ahead of the presidential election runoff in Sao Paulo, Brazil, on October 18, 2026. (Photo by NELSON ALMEIDA / AFP) ( Foto: NELSON ALMEIDA/AFP)

"Decepcionante", "triste", "vergonhoso", "infeliz", "irresponsável", "uma piada". Foi assim que participantes de um grupo de pesquisa qualitativa descreveram o primeiro confronto entre os candidatos à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), promovido no domingo, 18, pelo Grupo Bandeirantes, Estadão, TV Gazeta, TV Cultura e Jovem Pan. Para esses eleitores, faltou qualidade e sobrou baixo nível nas discussões entre os dois nomes que querem governar o País pelos próximos quatro anos.

Conduzida pelo cientista político Renato Dorgan, CEO do instituto Travessia, a pesquisa reuniu 12 eleitores: quatro indecisos, quatro que declaravam voto em Flávio Bolsonaro e quatro que pretendiam votar em Lula.

Em uma casa na Vila Mariana, Zona Sul de São Paulo, eles acompanharam o debate e comentaram em tempo real o primeiro encontro entre os dois candidatos. Durante a transmissão, os participantes usaram cartões coloridos para sinalizar suas reações: verde para aprovação, amarelo para neutralidade e vermelho para reprovação.

A dinâmica ocorreu em uma "sala de espelho", que permitia à reportagem observar os participantes do outro lado de um vidro, sem ser vista por eles.

A pesquisa qualitativa, amplamente usada pelas campanhas, tem caráter analítico, sem rigor estatístico, e não se iguala a uma pesquisa de intenção de voto.

As críticas ao debate atravessaram os três grupos de eleitores, sem exceção. Ao final da programação, a avaliação geral foi de que faltou discussão mais qualificada sobre o País.

"O primeiro bloco, sobretudo, teve uma carga emocional muito pesada, o que prejudicou as avaliações ao longo do debate. O tom do confronto baixou as expectativas em relação aos candidatos e deixou os eleitores desanimados quanto às perspectivas para o futuro. Lula pareceu repetitivo e um tanto demagogo, enquanto Flávio soou vazio e agressivo demais", avalia Dorgan, que realizou a pesquisa a pedido do Estadão.

Um dos eleitores indecisos, que cogita anular o voto no próximo domingo, 25, resumiu o sentimento da sala: "Eu não gostei do debate. Poderiam discutir pautas relevantes, mas não quiseram. Quem quer ser presidente precisa trazer muito mais propostas para convencer a gente de votar, mas parece que eles não estão a fim disso."

Apesar das críticas, Lula conseguiu virar o voto de uma eleitora que estava indecisa. Ao justificar a escolha, ela criticou a falta de propostas de Flávio e afirmou que o candidato do PL não demonstra ser uma pessoa "madura" nem ter "capacidade" de governar. Sobre Lula, disse que ele fez "algumas coisas" e citou o fim da escala 6x1 e o reajuste do Bolsa Família, ambas medidas aprovadas a poucos dias do segundo turno.

Para os outros três indecisos, o debate não foi conclusivo. Todos ainda consideram anular o voto no próximo domingo, mas, caso optem por um dos candidatos, dois dizem que a tendência seria votar em Flávio, enquanto o terceiro pode acabar optando por Lula. Os que tendem a Flávio dizem que Lula é "mais do mesmo" e o bolsonarista, uma possibilidade de mudança - embora declarem que o candidato do PL não transmite "confiança" e demonstra "despreparo".

No grupo de participantes que já tinham um candidato definido, os quatro eleitores de Lula mantiveram a intenção de voto no petista, enquanto, entre os apoiadores de Flávio, um terminou o debate indeciso.

Flávio é criticado por falta de respostas; Lula, por elogios ao próprio governo

O primeiro bloco - marcado por bate-boca entre os postulantes - foi de longe o que mais desagradou os participantes da pesquisa qualitativa. Parte do grupo recorreu a palavrões para expressar a indignação com o nível do debate presidencial.

Os piores momentos de Flávio no debate ocorreram justamente nesse início, quando o senador deixou de responder a uma série de questionamentos feitos pelo presidente. Entre eles, por que defendeu um policial militar acusado de matar uma criança no Rio de Janeiro e por que votou contra a ampliação da licença-maternidade para servidoras públicas do Estado.

"Tem que explicar", cobrou um eleitor que chegou à dinâmica declarando voto em Flávio e, ao final, apontou justamente a falta de respostas como um dos motivos para ter ficado indeciso. Uma indecisa também reclamou que o candidato "não responde nada".

Já as críticas a Lula se deram principalmente nos momentos em que o presidente elogiou o próprio governo ou fez promessas de um futuro melhor. Parte do grupo questionou o diagnóstico otimista do presidente e lembrou que o PT governa o País há quase duas décadas.

"Ele está no governo hoje e fala como se estivesse tudo muito bom, mas não está. Ele tem que assumir isso e dizer o que vai melhorar", afirmou um eleitor indeciso, que terminou o debate dividido entre anular o voto e optar por Flávio. "Ele fala dos problemas do País, mas o PT está governando há 20 anos. Se não fez até agora, não vai fazer com mais um mandato", disse uma eleitora que se manteve fiel ao senador do início ao fim do debate.

Os pontos altos da participação de Flávio foram os momentos em que falou sobre o aumento do custo de vida e explicou suas propostas para a segurança pública. Iniciativas como o fim das saidinhas temporárias de presos e a castração química de abusadores foram bem recebidas tanto por eleitores indecisos quanto por aqueles que já declaravam voto no senador. Lula, por sua vez, se destacou ao falar de políticas sociais.

"Lula foi bem na abordagem de políticas sociais, ele fala com convicção sobre o assunto. Mas foi mal na questão das saidinhas, pois pareceu defendê-las. Flávio agradou com um discurso incisivo sobre segurança, mas sua proposta para a saúde pareceu falsa quando disse que teremos um SUS no nível do Hospital Albert Einstein", diz Dorgan.

Os números mostram que, proporcionalmente, Lula teve mais avaliações positivas e menos negativas do que Flávio. Entre os cartões recebidos pelo petista, 44,79% foram verdes, ante 39,06% dos recebidos pelo senador. Já os vermelhos representaram 35,42% das avaliações de Lula e 46,88% das de Flávio. Os cartões amarelos, que indicavam neutralidade, corresponderam a 19,79% das avaliações do petista e 14,06% das do senador.

Enquanto a maior parte dos indecisos terminou o debate sem convicção sobre em quem votar, sinalizando que a disputa para o próximo domingo segue indefinida, Lula e Flávio enfrentaram críticas entre os seus próprios apoiadores.

Ao avaliar a participação do senador, apoiadores de Flávio afirmaram que seu plano para a economia "não está bem explicado" e que, embora tenha falado bem sobre segurança pública, foi "vago" em outras áreas. Eleitores de Lula, por sua vez, criticaram o presidente por se rebaixar a "briguinhas" com o adversário e dedicar pouco espaço à apresentação de propostas.

Embora Lula e Flávio tenham abordado a corrupção, trocando acusações sobre casos como o Banco Master e as fraudes no INSS, o tema não mobilizou os participantes do grupo.