Datafolha: redução da maioridade penal é apoiada por 89% dos eleitores de Flávio e 70% dos de Lula

Redução da maioridade penal no Brasil já era defendida por Flávio Bolsonaro e agora é por Lula, em caso de crimes hediondos

Flávio Bolsonaro e Lula (Raul Spinassé e Ricardo Stuckert)

Pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (17) indica que a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos tem apoio de 89% dos eleitores do candidato à presidência Flávio Bolsonaro (PL) e de 70% dos que votam no presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição.

Apoio e rejeição à redução da maioridade penal entre eleitores

Lula

A favor: 70%

Contra: 27%

Indiferente: 1%

Não sabe: 2%

Flávio

A favor: 89%



Contra: 9%



Indiferente: 0%



Não sabe: 1%

Branco/nulo/nenhum

A favor: 81%



Contra: 14%



Indiferente: 2%



Não sabe: 4%

A pesquisa foi feita com 2.520 pessoas no Brasil nos dias 13 e 14 de outubro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos no geral da amostra, com nível de confiança de 95%. Para questões políticas, a margem de erro é de 3 pontos.