Datafolha: redução da maioridade penal é apoiada por 89% dos eleitores de Flávio e 70% dos de Lula
Redução da maioridade penal no Brasil já era defendida por Flávio Bolsonaro e agora é por Lula, em caso de crimes hediondos
Publicado: 17/10/2026 às 12:01
Flávio Bolsonaro e Lula (Raul Spinassé e Ricardo Stuckert)
Pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (17) indica que a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos tem apoio de 89% dos eleitores do candidato à presidência Flávio Bolsonaro (PL) e de 70% dos que votam no presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição.
Apoio e rejeição à redução da maioridade penal entre eleitores
Lula
- A favor: 70%
- Contra: 27%
- Indiferente: 1%
- Não sabe: 2%
Flávio
- A favor: 89%
- Contra: 9%
- Indiferente: 0%
- Não sabe: 1%
Branco/nulo/nenhum
- A favor: 81%
- Contra: 14%
- Indiferente: 2%
- Não sabe: 4%
A pesquisa foi feita com 2.520 pessoas no Brasil nos dias 13 e 14 de outubro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos no geral da amostra, com nível de confiança de 95%. Para questões políticas, a margem de erro é de 3 pontos.