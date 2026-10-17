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Datafolha: redução da maioridade penal é apoiada por 89% dos eleitores de Flávio e 70% dos de Lula

Redução da maioridade penal no Brasil já era defendida por Flávio Bolsonaro e agora é por Lula, em caso de crimes hediondos

Diario de Pernambuco

Publicado: 17/10/2026 às 12:01

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Flávio Bolsonaro e Lula/Raul Spinassé e Ricardo Stuckert

Flávio Bolsonaro e Lula (Raul Spinassé e Ricardo Stuckert)

Pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (17) indica que a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos tem apoio de 89% dos eleitores do candidato à presidência Flávio Bolsonaro (PL) e de 70% dos que votam no presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição.

Apoio e rejeição à redução da maioridade penal entre eleitores

Lula 

  • A favor: 70%
  • Contra: 27%
  • Indiferente: 1%
  • Não sabe: 2%

Flávio

  • A favor: 89%
  • Contra: 9%
  • Indiferente: 0%
  • Não sabe: 1%

Branco/nulo/nenhum

  • A favor: 81%
  • Contra: 14%
  • Indiferente: 2%
  • Não sabe: 4%

A pesquisa foi feita com 2.520 pessoas no Brasil nos dias 13 e 14 de outubro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos no geral da amostra, com nível de confiança de 95%. Para questões políticas, a margem de erro é de 3 pontos.

Veja também:

Flávio Bolsonaro , Lula , Maioridade penal
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